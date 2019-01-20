Воскресенье, 20 января 2019

В Каракасе подавлено выступление военных против режима узурпатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

Как заявляют в администрации Мадуро, в ночь на понедельник группа военных на двух машинах забрала из войсковой части в восточном районе Петаре оружие и взяла в заложники четырех чиновников. Далее повстанцы захватили блокпост в районе Котиса, в 1 километре от дворца Мирафлорес – резиденции узурпатора.

В видеообращении с захваченного блокпоста командир повстанцев, представившийся как Луис Бандрес, заявил: “Вы все просили, чтобы мы вышли на улицы защитить Конституцию. И вот мы здесь. Тут наши отряды. И сегодня люди должны прийти и поддержать нас”.

По словам очевидцев, несколько десятков гражданских демонстрантов забаррикадировали улицы вокруг поста и начали жечь мусор, чтобы помешать силовикам узурпатора подавить выступление военных. Администрация Мадуро утверждает, что протестующие также сожгли машину. Демонстранты кричали военным “Не сдавайтесь!”.

Однако силовики Мадуро разогнали гражданских, распылив слезоточивый газ, и взяли блокпост штурмом. Около 3 часов ночи по местному времени (10 утра мск) были слышны выстрелы.

Повстанцев задержали.

Как отмечает Reuters, хотя выступление и свидетельствует о недовольстве военных режимом узурпатора, оно также демонстрирует, что в оппозиции Мадуро находятся только младшие офицеры, не имеющие возможности организовать масштабное выступление.

Между тем спикер оппозиционного узурпатору Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что парламент пообещал поддержку офицерам, которые выступят для восстановления конституционного строя.

10 января состоялась инаугурация Мадуро на второй президентский срок. Однако итоги президентских выборов, прошедших еще в мае прошлого года, демократические страны признать отказались. Соответственно, после 10-го числа они не признают Мадуро президентом.

Гуайдо, занявший пост спикера 5 января, сразу после избрания призвал армию выступить против Мадуро, если тот останется на посту президента после 10-го числа. 15 января Национальная ассамблея объявила бывшего президента узурпатором и призвала США, государства – члены Евросоюза и ряд латиноамериканских стран запретить в их банках “любое движение ликвидных государственных активов Венесуэлы”. В тот же день вице-президент США Майк Пенс в телефонном разговоре с Гуайдо выразил поддержку Национальному собранию как единственному легитимному органу власти в Венесуэле.