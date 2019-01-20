Воскресенье, 20 января 2019

Преследование проститутки Насти Рыбки заказал именно олигарх Олег Дерипаска. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном на сайте Алексея Навального.

Некоторое время назад на YouTube были опубликованы прослушки телефонных переговоров Дерипаски и его подручных. 6 декабря прошлого года судья Усть-Лабинского райсуда Кубани Александр Колойда запретил распространение этих записей на территории России. Решение было вынесено по иску, который подали сам Дерипаска и его помощница Татьяна Монэгэн.

2 июля 2018-го тот же самый судья удовлетворил иск Дерипаски к Рыбке и ее партнеру Алексу Лесли, взыскав с каждого из ответчиков по 500 тысяч рублей компенсации за разглашение информации о частной жизни истца и обязав их удалить опубликованные ими фото и видео с олигархом.

Из разговоров, прослушки которых были опубликованы, Рыбке посвящены два. В первом, состоявшемся 27 февраля прошлого года, участвуют Монэгэн, Георгий Оганов и некий юрист по имени Уильям.

Монэгэн в 1990-х годах была советником Всемирного экономического форума в Давосе по вопросам России. С 2000 года она является генсеком российского отделения Международной торговой палаты. Была членом рабочей группы при Госсовете России по вступлению страны в ВТО.

Наблюдательный совет российского отделения Международной торговой палаты возглавляет Дерипаска. В качестве телефона отделения указан номер “Русала”, подконтрольного олигарху. Номер, с которого сделаны все звонки, прослушки которых опубликованы, отличается от этого телефона лишь двумя последними цифрами.

Оганов – бывший пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне. Ныне он член совета директоров “Базового элемента” Дерипаски и советник олигарха как президента этой группы. Также Оганов – заместитель представителя России на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В разговоре Монэгэн и Оганов описали Уильяму суть дела, по которому Рыбку и других “секс-тренеров” как раз в те дни арестовали в Таиланде, и поинтересовались, какое наказание грозит фигурантам. Юрист ответил, что подельников оштрафуют и вышлют из страны.

Оганов на это возразил: “Мы очень заинтересованы в том, чтобы эти люди оставались в тюрьме, а потом суд приговорил бы их к соответствующим тюремным срокам… Мы понимаем, что решение должно быть основано на каком-то принципе, и принцип этот – то, что их нужно посадить”.

Второй разговор состоялся 7 марта 2018-го между Дерипаской и Евгением Агарковым – номинальным владельцем целого ряда активов олигарха, в том числе “Ингосстраха”. В августе 2016 года Агарков вместе с Дерипаской и семью проститутками, в том числе Рыбкой, сопровождал тогдашнего вице-премьера Сергея Приходько на яхте, где чиновник отдыхал за счет олигарха.

В беседе Дерипаска поинтересовался у Агаркова: “А что ты не говорил мне, что у тебя эта белорусская мышь была?” (Рыбка – гражданка Белоруссии). Агарков отнекивается; Дерипаска его словам не верит и отчитывает подручного за то, что тот “что-то наговорил по пьяни”, а Рыбка опубликовала это в своей книге. Также олигарх выговаривает Агаркову за то, что тот сообщил проститутке его личный телефон.

В России донос на Рыбку и Лесли с обвинением в вовлечении в занятие проституцией подала гражданка, известная под псевдонимом Саша Травка. Ранее она являлась в штаб Навального в костюме шерифа, а также объявляла охоту на оппозиционера. Кроме того, Травка известна тем, что вместе с Рыбкой занималась сексом на набережной напротив Белого дома в Москве. Навальный выразил уверенность, что свой донос Травка написала под давлением.

“Со всей ответственностью заявляю, что за вовлечение в занятие проституцией должен быть привлечен Дерипаска Олег Владимирович, – заключил Навальный. – Который Настю Рыбку (и десятки других девушек, в том числе несовершеннолетних) отбирает через кастинги, возит на свои дачи и яхты и платит им за секс с собой, чиновником Приходько и прочими собутыльниками. В интересах Дерипаски, людьми Дерипаски и при полном ведении Дерипаски организована целая сложная и отлаженная система поставки проституток, которой активно пользуется сам Дерипаска”.

В этой связи, заверил Навальный, ФБК подаст на Дерипаску заявление.

По таиландскому делу Рыбка, Лесли и еще ряд граждан Белоруссии и России 15 января были осуждены к срокам, уже отбытым ими в тюрьме до приговора. Также всех фигурантов постановили депортировать. Вечером 17 января Рыбку, Лесли и еще двух лиц задержали сразу по прилете в Шереметьево. Им вменили часть 2 статьи 240 УК (вовлечение в занятие проституцией), предусматривающую до 6 лет колонии.

Двух задержанных освободили под подписку о невыезде. Между тем суд об аресте Рыбки и Лесли, начавшийся 19 января, был отложен до вторника. Рыбка в суде принесла извинения Дерипаске и Приходько.