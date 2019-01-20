Воскресенье, 20 января 2019

Совладелец “Русала” Олег Дерипаска сообщил, что не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе. “Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку”, – написал он в своем инстаграме.

Дерипаска сопроводил запись фотографией покрытого льдом озера.

Форум будет проходить 22-25 января, Дерипаска официально на него приглашен.

В ноябре The Financial Times сообщила, что оргкомитет Давосского форума уведомил Дерипаску, владельца “Реновы” Виктора Вексельберга и президента ВТБ Андрея Костина о нежелательности их присутствия на мероприятии. Отмечалось, что решение принято под “огромным давлением со стороны США” – против всех троих олигархов в апреле 2018 года были введены американские санкции.

Однако в середине декабря ограничения были сняты – по данным The Bell,c условием полной изоляции олигархов из санкционного списка от американцев.

26 декабря Вексельберг и Костин подтвердили, что намерены поехать в Давос. “Никаких ограничений в контактах с американцами никто не накладывал”, – заявил при этом Костин.

Как сообщала FT, ранее оргкомитет Давосского форума добивался присутствия на нем Владимира Путина. 9 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президентом “пока не принималось” решения по поводу посещения форума.