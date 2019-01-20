Воскресенье, 20 января 2019

Действительных или мнимых гомосексуалов, попавших в чеченские отделы полиции, кадыровцы не только избивают, но также насилуют электрошокерами. Об этом сообщает Российская ЛГБТ-сеть.

В нынешнюю волну задержаний, отмечается в публикации, пытки стали более жестокими и изощренными, чем в предыдущую, весной 2017 года. Теперь пытают не только мужчин, но и женщин. Похищенных мужчин обривают наголо, заставляют носить женскую одежду и называть друг друга женскими именами.

Один из пострадавших, уехавший из Чечни, рассказывал, что его и других задержанных кадыровцы не кормили. “Иногда давали воду, грязную воду после мытья пола, – добавил беженец. – И только на молитву приносили воду из-под крана”.

Установлено, что похищенные заключены не только в Аргунском райотделе полиции, о чем сообщалось ранее, но и в грозненском ОП “Заводской”.

Ранее ЛГБТ-сеть передавала, что нынешняя волна террора началась в конце декабря прошлого года с задержания администратора ВК-группы, в которой общались гомосексуальные мужчины с Северного Кавказа. Теперь, однако, выяснилось, что задержания продолжаются не с конца, а с начала декабря.

Активисты Российской ЛГБТ-сети вновь приступили к эвакуации пострадавших из Чечни.

О нынешней волне задержаний гомосексуалов и бисексуалов стало известно полторы недели назад. Вскоре выяснилось, что в Аргуне удерживают около 40 мужчин и женщин. Двое похищенных погибли под пытками.

“Местная полиция делает все возможное, для того чтобы они (пострадавшие. – Ред.) не могли выехать из республики или впоследствии добиваться защиты в суде, – сообщал директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков. – У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел в отношении них или их близких, заставляют подписывать пустые бланки”.

Во время предыдущей волны террора и после ее окончания из Чечни выехали около 150 человек; свыше 130 из них вовсе покинули Россию.