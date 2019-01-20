Воскресенье, 20 января 2019

Президиум РАН снял с повестки дня своего ближайшего заседания, назначенного на вторник, вопрос о присуждении званий почетного профессора академии патриарху Московскому Кириллу (Гундяеву) и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на вице-президента академии Юрия Балегу.

В пятницу появилась информация, что Кирилла и Матвиенко уже приняли в РАН. Однако затем пресс-секретарь академии Светлана Попова заявила, что этот вопрос лишь предстоит вынести на голосование 22-го числа.

Причину решения снять присуждение Кириллу и Матвиенко званий с повестки дня Балега объяснил тем, что этот вопрос “оказался не до конца проработанным”.

Первоначальное сообщение о принятии патриарха и спикера Совфеда в академию вызвало возмущение в научном сообществе.

В действующем уставе РАН, принятом в 2014 году, звание почетного профессора, в отличие от прежнего устава, вовсе не предусмотрено. При этом генсеки ООН Пан Ги Мун и ЮНЕСКО Ирина Бокова получили эти звания уже в 2015-м.

Балега заметил “Радио Свобода”, что проблемы в нарушении устава не видит. При этом, добавил он, академия допускает и иные нарушения устава. В частности, документом не предусмотрено открытие представительств РАН за рубежом, тогда как на практике такие представительства открываются и работают.