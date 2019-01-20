Воскресенье, 20 января 2019

Совет Евросоюза ввел финансовые и визовые санкции против начальника российского ГРУ Игоря Костюкова, его первого зама Владимира Алексеева, а также агентов этой спецслужбы Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, отравивших в английском городе Солсбери эмигранта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщил в своем твиттере журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

Как говорится на сайте Совета ЕС, в этот же санкционный список включены сирийская структура под названием Научно-исследовательский центр, обвиняемая в разработке и производстве химического оружия и средств его доставки, а также пятеро чиновников режима Башара Асада, имеющие непосредственное отношение к деятельности центра.

“Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по “делу Скрипалей” не выдерживают критики, – заявили в российском МИДе. – Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции”. В ведомстве обвинили британские власти в том, что их “информационная кампания” в связи с отравлением Скрипалей преследует внутриполитические цели. “Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit”, – подчеркнули на Смоленской площади.

Санкции введены за разработку, производство, распространение и применение химического оружия. Порядок их применения утвержденный 15 октября прошлого года, предусматривает, что штрафные меры могут быть приняты против любых физических и юридических лиц вне зависимости от гражданства первых и местоположения вторых. Объектами становятся не только лица, непосредственно виновные в разработке и применении химоружия, но и те, кто оказывал в этом финансовую, техническую и иную материальную поддержку, а также поощрял такие действия.

16 января нынешнего года постпреды стран – членов ЕС согласовали введение санкций против ГРУ и режима Асада. Отмечалось, что это первые штрафные меры против российской военной разведки, введенные на уровне Евросоюза.

В санкционный список США Чепигу и Мишкина включили месяц назад. Костюков и Алексеев находятся под санкциями Соединенных Штатов еще с декабря 2016 года.