Понедельник, 21 января 2019

Замгендиректора по реализации газа фирмы “Газпром-межрегионгаз – Грозный” Рустам Амерханов отрицает, что списанная судом сумма безнадежной к взысканию задолженности жителей чеченской столицы за газ превышает 9 миллиардов рублей. Об этом поздно вечером в понедельник сообщил ТАСС.

В резолютивной части судебного решения конкретная сумма не указана вовсе, заявил Амерханов. “Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал”, – подчеркнул он. В этой связи топ-менеджер предположил, что появление значения 9 миллиардов рублей стало “информационным вбросом”.

Амерханов также сообщил, что жалоба на вынесенное решение уже подана в Верховный суд Чечни.

Впервые значение свыше 9 миллиардов рублей было указано 16 января на сайте прокуратуры Чечни в сообщении об итогах рассмотрения ее иска к “Газпром-межрегионгазу – Грозный” в Заводском райсуде чеченской столицы. В дальнейшем публикацию отредактировали – по состоянию на вечер понедельника конкретная сумма списанного долга в ней уже не указана. Однако в кэше сохранилась копия первоначальной версии сообщения.

Известие о решении грозненского суда привлекло внимание в целом ряде регионов. В Смоленской области, Чувашии и Башкирии депутаты региональных парламентов от КПРФ и ЛДПР направили в прокуратуру запросы о списании жителям своих регионов долгов за газ по примеру Чечни. В свою очередь, депутат Госдумы от Свердловской области справорос Дмитрий Ионин потребовал списать долг жителей региона за отопление, составляющий 8,6 миллиарда рублей. В Красноярском крае предложили освободить жителей от долгов за услуги ЖКХ, а также по кредитам и штрафам.

Между тем депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил в правительство запрос о списании задолженности за газ всем россиянам.