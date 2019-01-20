Воскресенье, 20 января 2019

Спасатели извлекли из воды тела 10 погибших при пожаре на двух судах в Черном море в районе Керченского пролива, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.

Неизвестной остается судьба еще семерых моряков. Спасено 14 человек. Всего на судах находился 31 человек – граждане Индии и Турции.

Пожар произошел на танкерах “Канди” и “Маэстро” под флагом Танзании, которые находятся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место инцидента находится в 15 морских милях (27,78 километра) от мыса Такиль в Крыму.

По словам представителя Росморречфлота, в ведомстве получили информацию от одного из проходящих мимо судов, что на одном из танкеров “видимо, шла перевалка топлива” и произошел хлопок со вспышкой. “Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе”, – добавил он.

В пресс-службе Росморречфлота добавили, что “не получили сигнала ни от одного из двух капитанов”. “По предварительным данным, люди прыгали за борт”, – cказали там.

Как передает РБК, СКР возбудил по факту пожара дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), предусматривающей до 4 лет колонии.