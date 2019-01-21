Понедельник, 21 января 2019

Сделка Олега Дерипаски с Минфином США, предусматривающая снятие с его структур En+, “Русал” и “Евросибэнерго” санкций в обмен на уменьшение доли в этих фирмах примерно до 45 процентов, более выгодна для российского олигарха, чем может показаться на первый взгляд. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на расширенный текст соглашения между Дерипаской и Минфином.

В соответствии с условиями соглашения часть акций Дерипаски переходит к структурам, подконтрольным или ему самому, или властям России. В частности, около 21 миллиона акций En+ – 3,22 процента активов фирмы – отходит благотворительному фонду “Вольное дело”, основателем которого является олигарх.

Далее, 5,19 процента акций En+ принадлежит бывшей жене Дерипаски Полине Юмашевой, 1,57 процента – ее отцу Валентину Юмашеву (зять Бориса Ельцина, в 1997-1998 годах руководитель администрации президента, а с 1998-го – советник президента на общественных началах), а 1,78 процента – фирме Orandy Capital, связанной с членами семьи олигарха.

Таким образом, заключает NYT, общая доля активов En+, остающаяся под контролем Дерипаски, Юмашевых и “Вольного дела”, составляет 57 процентов.

Еще часть акций в соответствии с соглашением получит ВТБ. В обмен на это олигарх будет освобожден от долгов перед банком.

Газета также напоминает, что одним из акционеров “Русала” является олигарх Виктор Вексельберг, который, как и Дерипаска, включен в санкционный список США.

Об отмене санкций против структур Дерипаски Минфин США объявил 19 декабря прошлого года. Глава ведомства Стивен Менушин пояснял, что фирмы олигарха выполнили требования ведомства, обязавшись существенно уменьшить его долю в своем капитале и выйти из-под контроля олигарха. Лично с Дерипаски санкции при этом не снимаются; его активы остаются заморожены.

У Конгресса был месяц на то, чтобы заблокировать решение. На прошлой неделе в Сенат была внесена соответствующая резолюция. Однако она не набрала необходимого числа голосов. Таким образом, 19 января санкции с En+, “Русала” и “Евросибэнерго” были сняты.

Неделей раньше в поддержку такого решения высказались послы Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции и Швеции, а также постпред Евросоюза в США.