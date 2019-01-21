Понедельник, 21 января 2019

Танкеры Candy (Venice) и Maestro, загоревшиеся в понедельник вечером в Керченском проливе у берегов аннексированного Крыма, с 2016 года были причастны к незаконным поставкам газа режиму сирийского диктатора Башара Асада. Об этом тогда же сообщило на своей ФБ-странице Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на данные американского Управления контроля иностранных активов (OFAC).

Министерство отметило также, что ранее оба судна незаконно заходили в порты Крыма, а также перевозили газ, добытый на захваченном Россией украинском шельфе.

На обоих танкерах к моменту бедствия была отключена Автоматическая идентификационная система (AIS), позволяющая отслеживать перемещение судов и таким образом оперативно реагировать в случаях аварий, а также привлекать команды к ответственности при нарушениях границ. О Candy известно, что он 20 января вышел из российского порта Темрюк в Краснодарском крае; между тем последняя информация о Maestro была зафиксирована в AIS еще 9 января.

“Несмотря на угрозы безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, риск для жизни людей, Российская Федерация поощряет массовые отключения судами системы AIS”, – отмечается в публикации министерства.

Пожар на Candy и Maestro, следовавших под флагом Танзании, произошел во время перевалки топлива с судна на судно. Танкеры находились на якорной стоянке в нейтральных водах в 15 морских милях (без малого 28 километров) от крымского мыса Такиль.

Команды обоих судов составляли граждане Турции и Индии. Всего на двух танкерах, согласно информации Интерфакса, находились 32 человека. 10 моряков погибли, 12 были спасены; судьба остальных неизвестна. Однако к 6 утра вторника, сообщил Росморречфлот, спасательная операция была прекращена, а взамен начата поисковая. Как пояснили в ведомстве, шансов, что к этому моменту кто-то из пропавших остался жив, уже нет.

Между тем пожар на судах по состоянию на 8 утра потушен еще не был.

СКР еще в понедельник возбудил по факту бедствия дело. Оно квалифицировано по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), предусматривающей до 4 лет колонии.