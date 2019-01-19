Суббота, 19 января 2019

Северокорейский посланник провел переговоры с Трампом и договорился о новой встрече лидеров США и КНДР

Вторая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 18 января по итогам переговоров американского лидера с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, прилетевшим днем ранее в Вашингтон в сопровождении еще двух северокорейских чиновников.

"Встреча Дональда Трампа с Ким Ён Чхолем в Овальном кабинете продлилась 1 час 30 минут, – цитирует ее ТАСС. – Они обсудили денуклеаризацию Корейского колуострова и второй саммит, который пройдет ближе к концу февраля. Президент с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном. Место будет объявлено позже".

Перед встречей с Трампом посланник провел консультации с госсекретарем США Майклом Помпео в одном из отелей американской столицы, после чего оба отправились в Белый дом.

По завершении переговоров с Трампом Помпео пригласил Ким Ён Чхоля и делегацию КНДР на рабочий ланч, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино.

По неподтвержденным данным, Ким Ён Чхоль также может встретиться с директором ЦРУ Джиной Хэспел, которая в последние месяцы начала играть более активную роль в переговорах с КНДР, пишет The Washington Post.

Ранее южнокорейские СМИ писали, что Помпео в ходе встречи с Ким Ён Чхолем может предложить частичную отмену санкций против КНДР в обмен на ликвидацию или вывоз за ее пределы имеющихся у нее межконтинентальных баллистических ракет, способных доставить ядерную боеголовку на континентальную территорию США. Также сообщалось, что глава делегации КНДР, вероятно, везет очередное послание Трампу от Ким Чен Ына.

6 января Трамп заявил, что США ведут переговоры о месте проведения его второй встречи с лидером КНДР. При этом он подчеркнул, что речи о снятии с КНДР санкций пока не идет.

Ранее Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к жителям КНДР заявил, что готов встретиться с Трампом в любое время, но предупредил США, что им не следует испытывать терпение КНДР в ожидании ответных шагов своих партнеров по переговорам по снятию международных санкций, иначе его страна будет вынуждена "неизбежно искать альтернативный курс".

На следующий день Трамп рассказал, что получил еще одно письмо от лидера КНДР, назвав его замечательным.

Исторический саммит и его последствия

Напомним, по итогам первого в истории саммита лидеров США и КНДР, состоявшегося в Сингапуре 12 июня, Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.

В середине ноября Ким Чен Ын лично проинспектировал испытания нового передового тактического вооружения, которые были успешно проведены на полигоне в Академии оборонных наук. Кроме того, сообщалось, что вашингтонский Центр стратегических и международных исследований обнаружил в КНДР 13 ракетных баз, существование которых в Пхеньяне скрывают.

Госсекретарь США Майк Помпео в прошлом году несколько раз посетил Пхеньян. Его очередная встреча с Ким Ён Чхолем была запланирована на начало ноября, но затем внезапно отменилась из-за "несовпадения графиков".

5 декабря помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, по мнению американского лидера, Ким Чен Ын не выполняет взятые на себя обязательства, поэтому необходимо провести еще один американо-северокорейский саммит.