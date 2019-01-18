Пятница, 18 января 2019

В комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в выборы в США, назвали “неточной” публикацию BuzzFeed о том, что адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн по указанию президента солгал Конгрессу по поводу сроков переговоров о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве.

“Описание BuzzFeed отдельных заявлений офису спецпрокурора, характеристика документов и показаний, полученных офисом, относительно показаний Майкла Коэна Конгрессу, неточны”, – цитирует CNN представителя комиссии Мюллера Питера Кэрра.

Редактор новостей BuzzFeed Бен Смит призвал Мюллера уточнить, что именно в публикации о Коэне он оспаривает. По словам Смита, журналисты придерживаются того, что изложено в статье, и действительно говорили с двумя сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в расследовании.

В 2017 году в показаниях комитетам по разведке Палаты представителей и Сената США Коэн заявил, что переговоры по поводу строительства небоскреба компанией Трампа в Москве завершились в январе 2016 года, тогда как на самом деле они продолжались до июня того же года.

12 декабря прошлого года суд в Нью-Йорке приговорил Коэна к трем годам тюрьмы по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании подкупом бывших любовниц Трампа. По второму обвинению – в даче ложных показаний Конгрессу о Trump Tower – Коэн получил три месяца заключения. Меньший срок наказания поглощается бо́льшим. Наказание Коэн начнет отбывать 6 марта.

BuzzFeed сообщила, что Трамп лично дал Коэну указание дезинформировать Конгресс, назвав это первым известным случаем, когда президент заставлял подчиненных лгать о его связях с Россией.

По утверждению BuzzFeed, Трамп также поддержал план, предусматривающий его личный визит в Россию в ходе предвыборной кампании 2016 года и встречу с Владимиром Путиным для переговоров. Как утверждалось, Трамп сказал Коэну: “Сделайте так, чтобы это случилось”.

Сразу же после публикации Трамп обвинил Коэна в том, что тот солгал с целью уменьшить себе тюремный срок.

После опровержения со стороны комиссии Мюллера Трамп напомнил в твиттере, что BuzzFeed обнародовал, по его словам, “тотально дискредитированное” “досье” на президента, составленное бывшим сотрудником британской разведки Кристоферм Стилом. По мнению Трампа, документ был “оплачен беспринципной Хиллари Клинтон и демократами (как оппозиционное исследование)” и на нем основано расследование вмешательства России в выборы. “Очень печальный день для журналистики, но великий день для нашей страны”, – написал президент.

7 февраля Коэн будет публично давать показания комитету Палаты представителей США по надзору и правительственной реформе.