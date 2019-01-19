Суббота, 19 января 2019

Американские “противники вывода войск” из Сирии передали сирийским курдам большое количество противотанковых ракетных комплексов Javelin и TOW. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Akt со ссылкой на источники в регионе.

Как утверждается, в передаче вооружения участвовали солдаты наземных войск и курдская партия “Демократический союз” (PYD).

По сведениям издания, американское вооружение предполагается использовать против танков турецких войск, которые Анкара намерена отправить в город Манбидж на севере Сирии. Отмечается, что противотанковые комплексы должны предоставить курдам такое же преимущество перед турецкой армией, какое было у чеченских сепаратистов перед российскими войсками во время штурма Грозного в 1995 году, когда российская армия теряла “десятки танков в день”.

По данным Yeni Akt, турецкие спецслужбы занимаются поиском переданных курдам противоракетных комплексов, хранящихся на складах в Манбидже и его окрестностях.

29 декабря Reuters сообщил о предложении командиров американских сил в Сирии при выводе войск США оставить курдам вооружение – противотанковые ракеты, бронеавтомобили и минометы. Предложение было выдвинуто в ходе обсуждения плана вывода войск. Сообщалось, что для принятия окончательного решения план представят президенту США Дональду Трампу.