Суббота, 19 января 2019

Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

В Москве на согласованный митинг “Левого фронта” на Суворовской площади против передачи Курильских островов Японии вышли около 300 человек, сообщает корреспондент “Граней” с места событий.

Между тем координатор Левого фронта Сергей Удальцов заявлял о 2 тысячах участников.

Демонстранты держали плакаты “Курилы – это Россия”, “Отдаем Путина вместо Курил!”, “Наши Курилы не отдадим”, “Руки прочь от Курил!”, “Хватит распродавать Россию”.

Кроме “Левого фронта” в организации акции приняли участие Партия дела, “Другая Россия” и движение “Новороссия” Игоря Гиркина.

Видео Юрия Тимофеева/Грани.Ру:

Как сообщает ОВД-Инфо, около Суворовской площади задержали художника и студента Строгановской академии Игоря Кочеткова. Он шел повидаться с одним из участников митинга; его схватили, потому что у него с собой была кухонная доска с надписями “Острова мои” на английском и японском языках. Студента доставили в отдел полиции “Мещанский”. На него составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского) и оставили в полиции до суда.

Как сообщает “Сибирь. Реалии”, в Хабаровске согласованные шествие и митинг против передачи Курил Японии собрали около 500 человек. Участники акции прошли по главной улице города до площади Ленина, скандируя “Курилы наши! Долой путинскую власть!”.

Хабаровскую акцию организовал краевой комитет КПРФ, сообщает DVHAB.Ru. Участники держали плакаты “Курилы – это наша земля”, “Руки прочь от Курил”, “Хватит раздавать наши земли”, “Хрен вам, а не Курилы”. Были также плакаты с лозунгами на японском языке.

И в Москве, и в Хабаровске митинги посетили японские журналисты.