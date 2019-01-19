Суббота, 19 января 2019

В Афинах в ходе столкновений с протестующими против договора о переименовании Македонии пострадали 10 полицейских, сообщает The New York Times.

Протестующих не устраивает, что в новом названии Македонии – “Республика Северная Македония” – останется слово “Македония”, совпадающее с названием греческой провинции.

В демонстрации приняли участие десятки тысяч человек. Как сообщает Reuters, у здания греческого парламента полиция применила слезоточивый газ.

Протестущие кидали в полицию камни, краску, зажигательные бомбы, петарды, сообщает The Associated Press. Силовики неоднократно в ответ пускали слезоточивый газ. Один из протестующих, закутанный в греческий флаг, бил полицейских большой палкой, другие лупили силовиков древками флагов.

Организаторы демонстрации заявляли, что рассчитывают на участие 600 тысяч человек. Между тем полиция утверждает, что акция собрала около 60 тысяч участников.

В рядах демонстрантов были священники и политики правого толка. Они несли греческие флаги и баннеры “Македония – греческая”.

В центре Афин на контрдемонстрацию собрались левые. Разделительную линию между двумя демонстрациями соорудили с помощью полицейских автобусов.

На севере Греции монахи Афонского монастыря на митинге осудили сделку с Македонией, заявив, что она “искажает историю”. Монахи призвали провести референдум по поводу ратификации договора.

Также на севере страны протестующие фермеры около часа блокировали национальную магистраль. Полиция не дала фермерам доехать до пункта пропуска “Эвзоны” на греко-македонской границе, где они первоначально собирались провести акцию.

В воскресенье договор с Македонией поступил на ратификацию в греческий парламент. Как заявил спикер парламента Никос Вуцис, обсуждение планируется начать в понедельник, ратифицировать документ планируют до конца недели.

Против договора выступает главная консервативная оппозиционная партия “Новая демократия”, опережающая по популярности левую партию “Сириза” премьер-министра Алексиса Ципраса. По опросам договор не поддерживают 70 процентов греков. “Новая демократия” призывает к досрочным выборам, очередные парламентские выборы в Греции должны пройти в октябре 2019 года.

13 января распалась греческая правящая коалиция: в отставку в знак протеста против договора с Македонией ушел министр обороны Панос Камменос, лидер правопопулистской партии “Независимые греки”. Он анонсировал отставку еще шести министров от своей партии. Без поддержки “Независимых греков” “Сириза” теряет парламентское большинство. После этого Ципрас инициировал голосование о доверии правительству.

Через три дня голосами 151 депутата из 300 парламент выразил доверие кабинету министров.

17 июня 2018 года министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и его греческий коллега Никос Кодзиас подписали в столице Македонии Скопье договор о переименовании. 12 января македонский парламент окончательно одобрил договор.

Соглашение позволяет Македонии вступить в НАТО и ЕС.