Суббота, 19 января 2019

Сирийская ПВО отразила атаку израильских истребителей F-16 на международный аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как утверждается, зенитно-ракетные комплексы “Бук” и “Панцирь” якобы сбили семь израильских ракет, при этом инфраструктура аэропорта не пострадала, жертв и разрушений нет. Сколько всего ракет выпустили израильские самолеты, не уточняется.

Сирийское государственное информагентство SANA также сообщает со ссылкой на военный источник, что сирийская ПВО якобы помешала самолетам ВВС Израиля поразить “любые” цели на юге страны в окрестностях Дамаска, а большинство выпущенных ими ракет сбито.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), израильская авиация нанесла удары в районе Аль-Кисуа, в 5-10 километрах к югу от Дамаска. В этом районе зафиксированы пуски ракет сирийской ПВО.

Между тем израильский сайт Nziv передает, что сирийские военные вели огонь по ложным целям.

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, возвращаясь из поездки в Чад, что его страна будет противостоять проникновению Ирана в Сирию независимо от того, находится премьер в Израиле или нет. О деталях возможной атаки Нетаньяху сообщать не стал.

В свою очередь Армия обороны Израиля отчиталась о перехвате ракеты в районе Голанских высот. По данным Haaretz, речь идет о ракете класса “земля-земля”, выпущенной из Сирии.