Суббота, 19 января 2019

YouTube восстановил доступ к фильму Алексея Красовского “Праздник”, опубликованному самим режиссером на своем канале. Об этом Красовский сообщил в Фейсбуке. Действие комедии происходит в блокадном Ленинграде.

“Хэппи-энд! Справедливость восторжествовала! Спасибо всем поддержавшим! Фильм снова открыт для просмотра. Простите, если заставил волноваться. Официального объяснения, почему ссылку закрыли, не было. По неофициальной версии, система закрыла фильм, получив множество одинаковых жалоб. Обещают, что больше этот трюк не пройдет”, – написал режиссер.

Об удалении его фильма Красовский сообщил утром.

Администрация сервиса указала, что фильм удален за “нарушение условий использования” YouTube. В комментариях Красовский уточнил, что его не уведомили о конкретной причине.

К моменту удаления фильм набрал почти миллион просмотров, после восстановления доступа к фильму количество просмотров превысило миллион.

Красовский выложил “Праздник” в открытый доступ 31 декабря.

По сюжету фильма в семью ученого, живущую на спецобеспечении в окрестностях блокадного Ленинграда, 31 декабря 1941 года приходят голодные гости.

До выхода “Праздника” запретить картину потребовал депутат Госдумы от “Единой России” Сергей Боярский. Секретарь Генсовета правящей партии Андрей Турчак и Михаил Мягков – научный директор Российского военно-исторического общества, возглавляемого министром культуры Владимиром Мединским, – также потребовали от Минкульта не выдавать картине прокатное удостоверение.

20 октября 2018 года гильдия киноведов и кинокритиков выступила против нападок на “Праздник”. В гильдии заверили, что фильм Красовского – не о блокаде Ленинграда, а “о жизни некоторых привилегированных лиц в страшное время, когда другие жители города умирали от лишений”. Кинокритики обвиняют противников показа фильма в том, что те “защищают советскую партийную элиту, жировавшую в самые тяжелые для народа годы”.

8 декабря Красовский заявил, что одного из создателей “Праздника” вызвали на опрос в прокуратуру “для пояснения обстоятельств производства кинофильма”. Режиссер рассказал, что ему звонили некие люди, которые представлялись “отделом по борьбе с экономическими преступлениями или следователем, ведущими дела по экстремизму и терроризму”.