Воскресенье, 20 января 2019

Японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии передачи Японии острова Шикотан и группы островов Хабомаи Курильской гряды. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Как утверждается, возвращение двух других островов Южных Курил – Итурупа и Кунашира – в правительстве Абэ считают “нереальным”.

Агентство отмечает, что, согласно плану Абэ, два острова должны быть переданы Японии де-факто.

Согласно советско-японской мирной декларации 1956 года, прекратившей состояние войны между странами, СССР обязуется вернуть Японии Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора; судьба Итурупа и Кунашира в документе не оговаривалась.

22 января в Москве пройдет встреча Абэ и Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба Кремля, на встрече планируется обсудить вопросы, связанные с заключением мирного договора.

Как сообщает Mainichi, нынешней весной Абэ попытается организовать еще один визит в Россию для заключения рамочного соглашения по мирному договору и территориальным вопросам.

20 января помощник Путина Юрий Ушаков сказал в эфире “России-1″, что недавние заявления Абэ о Курилах “усложнили переговорный процесс”. 1 января нынешнего года премьер Абэ заверил, что передача Южных Курил Японии не повлечет выселения россиян оттуда.

В минувшее воскресенье в Москве и Хабаровске прошли митинги против передачи Южных Курил Японии. На московскую акцию, организованную “Левым фронтом”, вышли около 300 человек, в Хабаровске шествие и митинг КПРФ собрали порядка 500 участников.

14 ноября 2018 года Абэ и Путин приняли решение активизировать подготовку мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. В начале декабря стороны назначили спецпредставителей для ведения переговоров; ими стали замглавы японского и российского МИДов – Такэо Мори и Игорь Моргулов соответственно.

8 января нынешнего года появилась информация, согласно которой Япония намерена добиваться, чтобы вместе с мирным договором с Россией было заключено соглашение об обоюдном отказе сторон от требований компенсаций за Южные Курилы. Ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года, Япония называет Шикотан, Хабомаи, а также острова Кунашир и Итуруп оккупированными Россией территориями. В этой связи Токио заявлял о своем праве требовать от Москвы компенсации в пользу японского государства, а также японских подданных, выселенных с этих островов. Теперь же, как утверждалось, правительство Японии рассматривает вариант, при котором само выплатит компенсации выселенным жителям Курил. При этом о намерении России требовать каких-либо компенсаций не сообщалось.