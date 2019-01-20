Воскресенье, 20 января 2019

Минобрнауки планирует выделить за три года 628 миллионов рублей на поиск “угрожающей жизни и здоровью детей” информации в интернете. Как сообщает “Коммерсант”, соответствующий законопроект министерство подготовило совместно с Росмолодежью.

Согласно законопроекту, созданная по поручению Владимира Путина от 31 мая 2018 года АНО “Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды” будет выявлять “новейшие угрозы, деструктивные и антиобщественные явления и субкультуры”.

Центр возглавит бывший помощник главы Росмолодежи Александра Бугаева Денис Заварзин. По словам Бугаева, организация будет отчитываться перед Росмолодежью “в форме, которая будет определена позже”.

Как пояснили в Минобрнауки, летом прошлого года в положение о Росмолодежи было внесено изменение, согласно которому к функциям ведомства отнесен мониторинг в телекоммуникационных сетях “информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц”. В связи с этим средства на поиск “угрожающей” детям информации в бюджете зафиксированы за Росмолодежью.

В начале ноября стало известно, что депутаты-единоросы подготовили законопроект, регулирующий деятельность “кибердружин” – эти организации должны будут выявлять в интернете “противоправную информацию”. О создании “кибердружин”, согласно законопроекту, будет необходимо уведомлять Роскомнадзор, вступать в них смогут на добровольной основе граждане России, достигшие возраста 18 лет.