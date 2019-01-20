Воскресенье, 20 января 2019

В двух регионах проходят обыски у активистов “Открытой России”, сообщает “Медиазона” со ссылкой на координатора “Правозащиты Открытки” Алексея Прянишникова. В Казани силовики пришли к Эльзы Нисанбековой, в Ростове-на-Дону – к Антона Приходько.

Между тем Donnews.ru сообщает, что обыски в Ростове-на-Дону также проходят у активистов “Открытой России” Елены Меньшениной, Ольги и Ирины Зениных.

В телеграм-канале “Правозащита Открытки” уточняется, что обыски проходят по уголовному делу, возбужденному против члена федерального совета “Открытой России” из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко. Оно квалицифировано по статье 284.1 УК (осуществление деятельности на территории России “нежелательной” организации), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии. Обыск у Нисанбековой уже закончился.

Связи с самой Шевченко нет.

В ночь на 18 января во Пскове по сфабрикованному делу о торговле наркотиками были задержаны координатор “Открытой России” в регионе Лия Милушкина и ее муж, активист федерального штаба Алексея Навального Артем Милушкин. Ранее участвовавший в задержании Милушкина силовик угрожал ему подкинуть наркотики. Супруги объявили голодовку. В тот же день суд отправил Милушкина в СИЗО, а его жену – под домашний арест. Супругам грозит от 10 до 20 лет колонии.