Пятница, 18 января 2019

Топливные воры спровоцировали два мощных взрыва на трубопроводах в Мексике: более 60 погибших, десятки ранены .

Мощный взрыв на трубопроводе в мексиканском штате Идальго унес жизни 66 человек, 76 получили ранения, сообщил в Twitter губернатор штата Омар Файад. Ранее было известно о 21 погибшем и 71 раненом.

ЧП случилось в городе Тлауелилпан, который находится примерно в ста километрах к северу от столицы страны Мехико, передает АР.

По предварительным данным, взрыв произошел при попытке местных жителей откачать топливо из пробоины, сделанной в результате незаконной врезки. Агентство отмечает, что к трубопроводу с канистрами и ведрами пришли целые семьи. Прежде чем раздался взрыв, на месте наблюдалась почти праздничная атмосфера.

Изначально сообщалось, что 21 человек погиб на месте, остальные получили ожоги. На кадрах с места трагедии видны в панике бегущие люди, объятые пламенем. Жители эвакуированы из зоны возгорания, территория закрыта.

Позже еще один пожар вспыхнул по аналогичной причине на трубопроводе в соседнем штате Керетаро. В компании Pemex уточнили, что инцидент произошел в незаселенном районе, поэтому обошлось без жертв.

По данным концерна Pemex, в 2018 году каждые 30 минут осуществлялась попытка незаконной откачки бензина, передает DW. По оценке мексиканского правительства, практика незаконного подключения к трубопроводам обошлась стране в прошлом году в 3 млрд долларов, передает ВВС. Взрыв в Идальго стал самым серьезным за последние годы инцидентом, связанным с действиями топливных воров, передает Sky News.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступивший в должность в минувшем декабре, развернул жесткую борьбу с этим явлением. В результате возросла зависимость от поставок топлива танкерами, по всей стране возникли длинные очереди на АЗС, сообщалось о нехватке топлива.

Как передает CNN, в некоторых штатах Мексики и в столице автозаправки не работают почти две недели, так как власти закрыли несколько ключевых трубопроводов во избежание кражи топлива.

Мексиканские водители в отчаянии, добавляет телеканал. Члены семей сменяют друг друга в длинных очередях на заправках. Люди прочесывают социальные сети в поисках информации о работающих АЗС, а некоторые просто перестали пользоваться автомобилями.