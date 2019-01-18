Пятница, 18 января 2019

Россия 23 декабря провела успешное испытание противоспутниковой ракеты PL-18 системы “Нудоль”, сообщает CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с секретным отчетом американской разведки.

Как утверждается, ракета, будучи запущенной с мобильной установки, пролетела за 17 минут около 1864 миль (2999,817 километра), после чего упала в воду в районе цели.

Это было второе за год и седьмое известное испытание ракеты экспериментальной системы ПРО А-235 “Нудоль”. По словам анонимного источника, ожидается, что основными целями новых ракет станут спутники связи и аппараты, фотографирующие Землю, находящиеся на низкой околоземной орбите. На той же орбите движутся радиотелескоп “Хаббл” и Международная космическая станция.

В четверг президент США Дональд Трамп представил новую стратегию американской противоракетной обороны. В подготовленном Пентагоном докладе говорится, что Россия “разрабатывает разнообразный комплекс противоспутниковых средств”, включая ракеты наземного базирования и оружие направленной энергии, а также продолжает запуск “экспериментальных” спутников, которые выполняют сложные операции на орбите для усиления оборонного космического потенциала.