Пятница, 18 января 2019

В Москве прошло согласованное шествие памяти убитых 10 лет назад неонацистами антифашистов – журналистки “Новой газеты” Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Трансляцию вело “Радио Свобода”.

По оценке “Эха Москвы”, в шествии участвовали около 300 человек. Оно проходило от Тверского бульвара до Пречистенки, где были убиты Маркелов и Бабурова. Между тем активист Олег Козловский сообщал о 1000 демонстрантов.

Как сообщает ОВД-Инфо, на Гоголевском бульваре задержаны четыре человека – сотрудник Московской Хельсинкской группы Николай Кретов, ЛГБТ-активист Игорь Ясин, Дмитрий Борисенко и Михаил Комраков. Ясин рассказал, что его схватили за радужный флаг. Борисенко вырвали из толпы, когда он шел с плакатом “Нет фашизму”. По словам Кретова, в автозаке его дважды ударили, а при задержании полицейский сказал ему: “Была бы моя воля, я бы тебя убил”. Задержанных отвезли в отдел полиции “Арбат”.

Ясину, Борисенко и Комракову вменяют статью 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского), Кретову – ту же статью и часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции; от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или обязательные работы на срок до 40 часов).

Демонстранты на шествии несли плакаты “Антифашизм – не преступление”, “Дело “Сети” – позор власти” и “Россия без пыток и диктатуры”.

На входе в Новопушкинский сквер и по всему маршруту шествия были установлены металлические ограждения. По сообщению “Эха Москвы”, за происходящим наблюдали уже известные по другим митингам сотрудники ЦПЭ.

В Петербурге около 50 человек прошли с цветами без плакатов от станции метро Чернышевская до памятника жертвам репрессий на Воскресенской набережной. На этой акции задержаний не было.

У Соловецкого камня в Петербурге задержали семерых активистов, которые проводили одиночные пикеты против репрессий и пыток. “Виновные в пытках должны быть наказаны”, – говорилось на одном из плакатов. У самого Соловецкого камня активисты установили портреты Маркелова и Бабуровой. Схватили, в частности, Владимира Шипицына, Романа Самойлова, Шахназ Шитик, Елену Григорьеву, Дмитрия Дорохина, Ирину Богдановскую и Дмитрия Негодина. По версии полиции, задержанные “стояли вместе и держали все один плакат”. Их привезли в отдел полиции № 43.

Позже всех задержанных в Петербурге отпустили без протоколов.

На углу улиц Захарьевской и Чернышевского в Петербурге некие люди в гражданском схватили еще 4 или 5 человек и посадили в гражданскую машину.