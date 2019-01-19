Суббота, 19 января 2019

Вместо Татьяны Ершовой, ключевой свидетельницы по делу украинского политзека Павла Гриба, в суде выступала другая девушка. Как сообщает “Кавказский узел”, соответствующее заявление в пятницу Гриб зачитал на судебном заседании в Северо-Кавказком окружном военном суде.

“Меня решили выманить. С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позднее я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками. – Ред.), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медпомощи в СИЗО”, – заявил Гриб. Политзек полагает, что и на суде, и в Гомеле были разные девушки, которые играли роль Ершовой.

Политзек рассказал, что перед свиданием узнал от Ершовой о прошедшем у нее обыске и как минимум одной беседе с силовиками. Ранее СМИ сообщали, что Ершова проходит по некоему уголовному делу. Как утверждает Гриб, к Skype-аккаунту Ершовой 44 Ruthenia ФСБ получила доступ 12 июня 2017 года, а 5-го числа у Ершовой прошел обыск.

Гриб считает, что в июне-августе 2017 года с ним от имени Ершовой общались силовики.

Гриб рассказал, что в январе 2017 года во “Вконтакте” он познакомился с жительницей Краснодарского края по имени Виктория. “Я общался с ней на украинском языке. Виктория сказала, что у нее есть подруга Татьяна (Ершова)”, – сказал Гриб. По его словам, в конце февраля 2017-го Ершова предложила ему перейти в Skype. Гриб не хотел регистрироваться в сервисе и, по его утверждению, воспользовался аккаунтом своего знакомого Павла Капиноса, находящегося в розыске Интерпола по тому же “террористическому” делу. “Доступ к аккаунту имел не только я, но и Капинос”, – добавил он. Ранее сообщалось, что Гриб познакомился с Ершовой, несовершеннолетней на тот момент ученицей 11-го класса, в конце 2016-го.

По словам Гриба, он не обсуждал с Ершовой украинский национализм, поскольку у его собеседницы “нет таких теоретических знаний”.

Политзек сообщил, что перед похищением договорился встретиться с Ершовой в буферной зоне на российско-белорусской границе, однако она в последний момент попросила его приехать в Гомель. “Возможно, мать Ершовой и какая-то девушка встретились со мной в Гомеле. После встречи я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Чернигов, однако меня встретили неизвестные (мне) люди. Их было пять, накинули мне на голову капюшон. Меня погрузили в микроавтобус, вывезли в лес, выкинули там, затем из леса привезли в отдел (cиловой структуры. – Ред.) на автозаке. Ко мне применяли физическую силу, забрали документы и обратный билет”, – описал происходившее Гриб.

Ранее Гриб сообщал, что после передачи в лесу другим лицам и до официального оформления задержания в отделе полиции в Смоленской области его сутки или двое держали в постройке без окон.

По дороге, рассказал политзек, его душили: “В лесу, когда вытащили, также били ногами, (нанесли. – Ред.) 10 ударов в живот. В отделе угрожали повесить на шведскую стенку вверх ногами. Заходил еще один мужчина и со словами: “Это ты хотел школу подорвать?” нанес с размаху еще пару ударов по колену”. Гриб сообщил, что задержание было оформлено после того, как силовики добились от политзека “формального признания”. “Все это время я был прикован к шведской стенке или 32-килограммовой гирей”, – добавил он. По словам политзека, он смог мы опознать находившихся с ним в отделе полиции оперативников.

Официально Гриба задержали в отделе полиции городе Ярцево в Смоленской области. Как рассказали в суде оперативники уголовного розыска, они якобы схватили Гриба на перроне на железнодорожном вокзале в Ярцево. Относительно двух из трех свидетелей Гриб сказал, что не опознает их.

Отвечая на вопросы адвоката, Гриб сказал, что в Ярцево ему не давали есть и пить, а о сути обвинения он узнал от следователя. “Мне прямо сказали: “Либо признаешь все, либо остаешься здесь еще на неделю”, – отметил политзек.

Прокурор Алексей Ханеня зачитал показания Гриба, в которых говорилось, что он обсуждал с Ершовой инструкцию по изготовлению нитроглицерина.

Сам Гриб заявил, что подписал показания под давлением и не склонял Ершову к изготовлению бомбы. “Никто не собирался производить взрыв. Негативных отзывов о русских учителях, одноклассниках не было. Ершова хотела что-то сделать, но не взрыв, а мелкое хулиганство. Я не одобрял и не поддерживал (эти. – Ред.) намерения”, – заверил политзек. По словам Гриба, сообщения о нитроглицерине Ершовой отправлял не он, а кто-то другой.

“Вину не признавал и не признаю никогда!” – заключил политзек. “Павел сообщил про избиение при задержании, про то, как его душили похитители, как издевались и выбивали показания. Но реакция суда нулевая”, – написал отец политзека Игорь Гриб в Фейсбуке в пятницу.

По словам Игоря Гриба, Россия не выполнила решение Европейского суда по правам человека, который в декабре обязал Россию отчитаться о состоянии здоровья его сына и оказываемой ему медпомощи.

Киевлянин Гриб, негодный к военной службе по состоянию здоровья, активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, “часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины”. Летом 2017-го Ершова назначила Грибу свидание в Белоруссии.

24 августа блогер выехал в Гомель, рассчитывая вернуться в Киев в тот же день. Однако около 17 часов того же дня, уже после встречи с Ершовой, неизвестные в гражданском похитили Гриба прямо на одной из центральных улиц Гомеля и вывезли в Россию.

Как выяснилось, против Гриба 28 июля 2017-го было открыто дело по части 1 статьи 205.1 российского УК (склонение к совершению теракта), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии. Постановление о заочном аресте блогера Октябрьский райсуд Краснодара вынес 17 августа.

Следствие вел следователь краснодарского УФСБ П. Карпенок. Согласно фабуле обвинения, Гриб, являясь сторонником УНА-УНСО, убеждал Ершову сделать бомбу, заложить ее в здании сочинской школы и взорвать во время линейки на выпускном вечере 30 июня.

Слушания по существу дела продолжаются с 15 ноября нынешнего года. Тогда же суд начал допрос Ершовой, она выступала по видеосвязи в закрытом режиме. Разбирательство ведет коллегия в составе Ризвана Зубаирова (председательствующий), Алексея Санникова и Владимира Цыбульника.

23 ноября в процессе была допрошена другая ключевая свидетельница обвинения Мария Юристова, подруга Ершовой. Она опровергла содержащиеся в протоколе ее допроса на следствии сведения о том, будто Гриб убеждал Ершову сделать и взорвать бомбу. Переписка украинского блогера с сочинкой, заявила Юристова, имела романтический характер, а политические вопросы молодые люди, насколько ей известно, не обсуждали.

Из дела Гриба в отдельное производство выделены материалы в отношении его ровесника и знакомого по интернету Капиноса, который сейчас учится на дизайнера в Берне. В обвинительном заключении по делу Гриба заявляется, что именно Капинос сообщил обвиняемому о “способах изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств и методах приведениях их в действие путем взрыва”. 10 декабря 2018 года стало известно, что Капинос объявлен Интерполом в розыск по запросу России.