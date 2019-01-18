Пятница, 18 января 2019

В Смоленской области трое депутатов областной думы от КПРФ сделали в прокуратуру запросы о списании долгов за газ жителям региона по примеру Чечни. Об этом сообщил в Фейсбуке депутат-коммунист Андрей Шапошников.

Шапошников предложил региональной прокуратуре изучить опыт чеченских коллег: 17 января Автозаводской суд Грозного по иску республиканской прокуратуры обязал компанию “Газпром межрегионгаз Грозный” списать “безнадежную к взысканию задолженность населения” – более 9 миллиардов рублей. Как заявили в прокуратуре, “действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности” “создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения”.

Между тем депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предложил списать долги за газ для всех россиян. По его словам, он сделал соответствующий депутатский запрос, который уже находится в правительстве.

С просьбой предпринять действия по списанию населению долгов за газ обратился в региональную прокуратуру депутат госсовета Чувашии от ЛДПР Константин Степанов. Аналогичное обращение прокурору Башкирии направил депутат-коммунист Дмитрий Чувилин.

“По аналогии, например, также можно списать долги, допустим, за отопление, жителям Свердловской области. Потому что сумма астрономическая. И я, как депутат от этой территории, основываясь на чеченском прецеденте, также настаиваю, чтобы наш надзорный орган действовал аналогично”, – заявил депутат Госдумы от Свердловской области справедливоросс Дмитрий Ионин. Он уточнил, что долг области по отоплению составляет 8,6 миллиарда рублей.

Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Денис Притуляк также предложил списать жителям региона долги по услугам ЖКХ, кредитам и штрафам.