Пятница, 18 января 2019

В Москве в общежитии МГУ у анархиста Азата Мифтахова в пятницу прошел обыск. Об этом сам активист сообщил ОВД-Инфо. Во время обыска его не было дома.

По словам Мифтахова, он не знает, с каким делом связаны следственные действия. “Я почему-то стал представлять для них (силовиков. – Ред.) интерес”, – сказал активист.

16 января в подконтрольном силовикам телеграм-канале “Опер слил” была опубликована фотография Мифтахова и фото его паспорта. “Ну, что, Азад, драть тебя в зад… мы же тебя предупреждали – прекращай заниматься ерундой) шлем очередной привет из Нижнего Новгорода онанистам из Народной самообороны и желаем вам светлого онанистического кАмунизму, ушлепки Главное не взрывайся, а-та-та!” – говорилось в сообщении. После этого знакомые предположили, что в Нижнем Новгороде Мифтахова могли задержать.

Позже анархист сообщил в телеграм-канале “Замуж за Богатова”, что его никто не задерживал, а в Нижнем Новгороде он был на математической конференции “Топологические методы в динамике и связанные темы”.