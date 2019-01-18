Пятница, 18 января 2019

Судья Нагатинского райсуда Москвы Наталья Борисенко продлила до 72 часов срок задержания секс-работнице Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич) и ее партнеру Алексу Лесли (Александру Кириллову), подозреваемым в вовлечении в занятие проституцией. Об этом сообщает “Медиазона”.

Продление срока задержания обоим фигурантам дела поддержал прокурор. При этом следствие ходатайствовало об их аресте до 16 февраля, сообщила ТАСС адвокат Кириллова Светлана Сидоркина. Рассмотрение вопроса об аресте подозреваемых перенесено на 22 января.

По словам Сидоркиной, двое других фигурантов дела, схваченных вместе с Рыбкой и Лесли в аэропорту, отпущены под подписку о невыезде. “Видимо, пошли на сотрудничество и их отпустили под подписку”, – заметила юрист.

В суде Рыбка заявила, что приносит извинения олигарху Олегу Дерипаске и первому замруководителя аппарата правительства, бывшему вице-премьеру Сергею Приходько, которые отдыхали с ней на яхте. “Мне очень жаль, что так все получилось, мне стыдно”, – сказала она. Рыбка пообещала, что больше не будет компрометировать Дерипаску. “Пускай расслабится (Дерипаска. – Ред.). Реально, мне хватит. В одно время уголовные дела фабриковались в Таиланде, России, Белоруссии и Европе”, – заявила задержанная.

В пятницу The Bell сообщил, что у родственников Рыбки, Лесли и еще двоих депортированных с ними из Таиланда прошли обыски.

Рыбке, Лесли и еще двум подозреваемым вменена часть 2 статьи 240 УК (вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо с применением насилия или угрозой его применения, либо с перемещением потерпевшего через границу России или с незаконным удержанием его за границей), предусматривающая до 6 лет колонии. По информации The Bell, подтвержденной в суде Рыбкой, донос на фигурантов дела написала коллега Лесли и Рыбки по секс-тренингам Александра Давыдова (Саша Травка). В постановлении, которое зачитали одному из тех, у кого проходил обыск по делу, говорилось, что “преступление” было совершено на Дербеневской улице.

Как передает Интерфакс со ссылкой на адвоката Рыбки Дмитрия Зацаринского, согласно фабуле дела, Рыбка, “действуя группой лиц, по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами”, с января 2017 года по март 2018-го вовлекли в занятие проституцией не менее двух человек. В деле двое потерпевших – помимо Давыдовой это женщина по фамилии Насыр. В декабре следствие по делу было приостановлено, а 17 января – возобновлено. Сейчас срок расследования продлен еще на месяц.

Лесли и Рыбка – граждане Белоруссии. В пятницу в посольстве страны в Москве заявили, что дипмиссия “изучает” информацию об их задержании.

В начале февраля 2018 года Рыбка оказалась в центре скандала после публикации Фондом борьбы с коррупцией фильма-расследования об отдыхе тогдашнего вице-премьера Приходько на яхте Дерипаски. Расследование основывалось в частности на фотографиях, которые Рыбка поместила в своих аккаунтах в соцсетях.

Дерипаска подал иск к Рыбке и Лесли, обвинив их в разглашении информации о его частной жизни. 9 июля судья Усть-Лабинского райсуда Кубани Александр Колойда взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей.

Между тем еще в конце февраля Рыбку, Лесли и еще восемь граждан России и Белоруссии задержали на острове Ко-Ланта в Таиланде во время организованного ими “секс-семинара” и отправили в тюрьму. Наряду с проведением “семинара” большинству вменили также нелегальную трудовую деятельность.

Арестованные попросили политического убежища в США, обещая раскрыть информацию об участии депутатов Госдумы во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. Однако Госдепартамент в начале марта заверил, что помогать Рыбке не будет.

В апреле суд в Паттайе оправдал Рыбку, Лесли и еще семерых арестованных по эпизоду нелегальной трудовой деятельности за недоказанностью обвинения. В деле остался лишь эпизод секс-тренинга, который инкриминировали восьмерым из 10 задержанных в феврале.

15 января нынешнего года всех фигурантов приговорили к срокам, уже отбытым в тюрьме до приговора, и постановили их депортировать. Подсудимые признали вину.

В четверг Рыбку, Лесли и еще пятерых осужденных препроводили в аэропорт из спецприемника для иностранцев в Бангкоке и посадили на регулярный рейс в Москву. Восьмого фигуранта дела предполагается депортировать 21 января. При этом сообщалось, что граждан Белоруссии, к которым относится и Рыбка, по прилете в Москву должны отправить в Минск.

В тот же день Лесли, Рыбку и еще двух осужденных в Таиланде по прилете в столичный аэропорт Шереметьево задержала полиция.