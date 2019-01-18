Пятница, 18 января 2019

Из Болгарии в США экстрадирован россиянин Александр Жуков, обвиняемый в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, сообщается на ВК-странице российского посольства в США.

Сейчас Жуков содержится в тюрьме Бруклина, штат Нью-Йорк. В посольстве заявляют, что в ближайшее время Жукова посетят сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке.

Как сообщает Cyberscoop, в суде Жуков заявил, что невиновен и не понимает, в чем обвиняется. Он общался с судьей через переводчика. Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы.

Жуков был задержан в Болгарии по запросу американских властей в конце прошлого года, экстрадировали его в четверг. Также были задержаны его предполагаемые подельники в разных странах. Всего в деле семеро фигурантов – граждан России и Казахстана.

По данным “Коммерсанта”, Жуков, уроженец Петербурга, переехал в Болгарию в 2010 году, купив квартиру в Варне. Он занялся мошеннической схемой с фальсификацией просмотров видеорекламы, арендовав с подельниками более 1900 серверов для “нагона” просмотров в рамках своей рекламной сети Methbot. Правоохранительные органы вышли на хакера, после того как к ним обратились компании, которые поняли, что стали жертвой обмана со стороны рекламных агентств.

По версии следствия, Methbot получила около 7 миллионов долларов от рекламных сетей, самому Жукову на счет в Новой Зеландии было переведено 5,4 миллиона долларов.