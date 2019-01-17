Четверг, 17 января 2019

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на прошлогоднем саммите G20 в Аргентине договорились допустить в Керченский пролив германских и французских специалистов для наблюдения за свободой судоходства. Об этом глава МИДа России Сергей Лавров заявил на переговорах с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает РБК.

“Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности… И президент Путин тут же согласился”, – сказал Лавров. Он добавил, что через некоторое время Меркель попросила допустить в Керченский пролив французских наблюдателей и Путин также не возражал.

По словам министра, на переговорах с Маасом он получил более детальное предложение, которое “упаковывает” визит иностранных наблюдателей в “некий документ, который должен быть согласован с Украиной”. Лавров сказал, что не видит сложностей в выполнении изначальной инициативы, но привлечение Киева может затруднить процесс. “Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался Нормандский формат” с “формулой Штайнмайера”, – пояснил Лавров.

В начале декабря глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российские власти частично разблокировали движение судов, следующих через Керченский пролив в азовские порты Украины. При этом суда продолжают останавливать и осматривать.