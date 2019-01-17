Четверг, 17 января 2019

В четверг в центре Осло 20-летний россиянин напал с ножом на женщину в супермаркете Kiwi. Как сообщает Dagbladet со ссылкой на главу норвежской полиции безопасности (PST) Бенедикта Бьернланна, преступление расследуется как теракт.

Нападение произошло, когда женщина платила на кассе за продукты, уточняет Reuters. Она тяжело ранена. Полиция считает ее случайной жертвой и полагает, что у преступника нет сообщников, готовящих новые атаки.

Нападавшего вскоре арестовали. Это уроженец Башкирии, его имя не называется. Он мусульманин, сообщает NRK со ссылкой на Бьернланна. Преступник на допросе сам назвал свои действия терактом и признал, что у него была цель убить как можно больше людей. Расследование было передано PST в пятницу.

Россиянин прибыл в Норвегию в четверг из Швеции.