Четверг, 17 января 2019

Патриарху Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы академии наук Светлану Попову.

Звание почетного профессора РАН также будет присвоено спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Сначала в РАН заявляли, что церемония присвоения званий пройдет 22 января на заседании президиума академии наук. Позже в академии сообщили, что церемония отменена и “состоится в другой раз”.

Попова назвала патриарха “большим популяризатором науки” и “большим другом” физика Сергея Капицы и Юрия Осипова, президента РАН в 1991-2013 годах. “Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет”, – добавила пресс-секретарь. По ее словам, патриарх Кирилл неоднократно участвовал в съемках телепередачи о науке “Очевидное – невероятное”, которую вел Капица, а также знал его отца, Петра Капицу – лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года, врученной ему за открытие сверхтекучести жидкого гелия.

В 2010 году патриарху Кириллу было присвоено звание почетного профессора Московского инженерно-физического института.