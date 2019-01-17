Четверг, 17 января 2019

Помните замечательный фильм “День сурка” с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл? Там для героя никак не мог наступить завтрашний день, все время повторялся только что прошедший. Точно так же совершенно непостижимым образом на постсоветском пространстве все время воспроизводится вчерашний советский день. Все усилия насмарку. Похоже, своими силами выпрыгнуть из советского прошлого невозможно. Не помогают даже революции и пролитая кровь. Хорошо бы ошибиться, но судите сами.

Украина, казалось бы, имеет все шансы вырваться из советского плена – она жестко противостоит российской экспансии, ясно ориентирована на Европу, и у нее есть неплохо действующие инструменты демократии. Как говорилось в одном фильме, “живи и радуйся”, так нет – непонятно зачем украинские правоохранители достают из какого-то дальнего и полузабытого чулана затхлые нормы советского права. Те самые, которые с таким удовольствием воспроизводятся сегодня в российском законодательстве.

Высланная на днях из России украинская журналистка Елена Бойко, по сообщению СБУ обвиняется в распространении через интернет материалов антиукраинского характера, в пропаганде противостояния между украинцами из-за политических убеждений и в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Украины.

А вот в чем ФСБ России обвиняла в позапрошлом году одного из крымскотатарских лидеров: “Ильми Умеров обвиняется в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенных с использованием средств массовой информации и интернета”.

Они списывают, что ли, друг у друга?

Дабы подчеркнуть предательскую сущность обвиняемых, ФСБ и СБУ акцентируют внимание на том, что говорили “предатели” не у себя дома, а в логове врага.

ФСБ обвиняла Умерова так: “Находясь на территории Украины в г. Киеве, действуя во исполнение имеющегося умысла… публично обратился к неограниченному количеству лиц с призывами к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации”.

СБУ не порадовало разнообразием, обвиняя Бойко так: “Выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению территориальных границ или государственного устройства Украины”.

А может быть, они просто заканчивали одни и те же учебные заведения КГБ СССР? Учились у одних и тех же преподавателей? А теперь пишут одинаково кошмарные сочинения на заданную тему! Ладно бы только службы госбезопасности, у них и аббревиатуры различаются всего одной буквой, да и те в алфавите стоят рядом. Но ведь и законы пишутся едва ли не под копирку.

Вот статья 110 УК Украины, по которой обвиняется Бойко:

“Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, я также публичные призыва и распространение материалов с призывами к совершению таких действий, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой”.

А вот статья 280.1 УК РФ, по которой судили Умерова:

“Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации… совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”), наказываются… лишением свободы на срок до пяти лет…»

И в том и в другом случае закон предусматривает уголовную ответственность за распространение информации, за сказанное слово, за выраженное мнение. Откуда это берется? Так ведь век сурка! С удручающей дотошностью на постсоветском пространстве воспроизводится вчерашний советский день с советскими уголовными кодексами.

Статья 70 УК РСФСР, она же статья 62 УК УССР.

“Антисоветская агитация и пропаганда

Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений… а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет или ссылкой на срок от двух до пяти лет”.

Антисоветская пропаганда, антироссийская, антиукраинская. Меняются только сроки наказания, способы распространения информации и оттачиваются формулировки, а суть остается прежней. Эти статьи появились тоже не на пустом месте. Им предшествовала знаменитая “сталинская” 58-я статья Уголовного кодекса.

Статья 58-10 УК.

“Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев”.

Верхнюю границу мудрый вождь не обозначил. Настоящий произвол должен быть безграничен.

На судебном процессе в Симферополе по делу Ильми Умерова защита апеллировала в числе прочего к статье 29 Конституции России, гарантирующей каждому “свободу мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом”. Думаю, что и защита Елены Бойко будет апеллировать к статье 34 Конституции Украины, гарантирующей каждому “право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору”.

Каковы именно взгляды подсудимых, кто из них прав, а кто нет, и чем позиция Умерова предпочтительнее позиции Бойко – вопросы для журналистов, политиков, публицистов, блогеров, комментаторов и досужих обывателей. Для всех, кроме закона и стоящей на его страже судебной системы. Дело правоохранительных органов – охранять права граждан, а не разбираться в их политических взглядах. И когда люди власти начинают использовать закон для того, чтобы кляпом правосудия затыкать рот своим оппонентам, они должны понимать, что однажды утром проснутся, подойдут к окну и увидят, что на дворе опять 1937 год.