Четверг, 17 января 2019

Псковский райсуд Псковской области арестовал Артема Милушкина, активиста регионального штаба Алексея Навального, на срок до 15 марта по сфабрикованному обвинению в наркоторговле. Об этом сообщает “Псковская губерния”.

На слушаниях следователь полиции заявил, будто 14 января активист за 1000 рублей сбыл 2,19 грамма амфетамина подставному покупателю под псевдонимом Денис. По информации главреда издания Дениса Камалягина, покупатель утверждал, что постоянно приобретал амфетамин у Милушкина и его жены Лии Милушкиной, координатора регионального отделения “Открытой России”.

Следователь также сообщил, что обыск, по итогам которого задержали активиста, проводился в рамках некоего другого дела – также о наркотиках.

Как передает “МБХ-медиа”, сам Милушкин в суде заявил: “Заказное политическое дело. Я не считаю себя виновным, наркотики не продавал. Я организовывал митинг, и мне обещали подкинуть наркотики”.

Позже в пятницу этот же суд отправил Лию Милушкину под домашний арест – также на срок до 15 марта. На заседании следователь заявил, будто в нынешнюю среду, 16 января, активистка приобрела у “неустановленных лиц” 4,69 грамма амфетамина и спрятала их в бане. Затем к ней явилась подставная покупательница под пседонимом Оля и будто бы купила у Милушкиной наркотик за 2 тысячи рублей.

Оба активиста с вечера четверга продолжают голодовку протеста против фабрикации дела.

Милушкиных задержали около полуночи 17 января в их доме под Псковом. Полицейские из управления контроля за оборотом наркотиков проникли в дом, выбив окна и двери, и схватили супругов на глазах двух малолетних детей. Около часа ночи детей забрала бабушка. При обыске в доме не было найдено ничего, что бы заинтересовало силовиков.

В райотделе полиции задержанным предъявили обвинение по пункту “г” части 4 статьи 228.1 УК (сбыт наркотиков в крупном размере). Эта норма предусматривает от 10 до 20 лет колонии. Оба супруга отказались признать вину и давать показания.

В декабре прошлого года Артем Милушкин сообщал, что оперативники угрозыска ведут за ним слежку. Месяцем раньше, 4 ноября, активиста задержали по дороге на организованный им митинг против полицейского произвола и коррупции. Незнакомцы в гражданском схватили его и пытались заковать в наручники.

Один из силовиков, рассказывал активист, тогда пригрозил подбросить ему наркотики. “Я всем скажу, чтобы тебя теперь только так принимали, – заверил полицейский. – И в следующий раз у тебя будет десяток граммов на кармане”.