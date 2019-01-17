Четверг, 17 января 2019

Дональд Трамп лично приказал своему юристу Майклу Коэну солгать в Конгрессе о сроках переговоров по поводу строительства небоскреба Trump Tower в Москве, сообщает BuzzFeed со ссылкой на двух сотрудников американских правоохранительных органов, причастных к расследованию.

Сначала комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в американские выборы, узнала о приказе Трампа Коэну от многочисленных свидетелей в компании Трампа Trump Organization, внутренних электронных писем и другой переписки, а также документов. Потом Коэн в ходе интервью сам это признал.

В показаниях комитетам по разведке Палаты представителей и Сената США Коэн заявил, что переговоры по поводу строительства небоскреба компанией Трампа в Москве завершились в январе 2016 года, тогда как на самом деле они продолжались до июня того же года.

Как отмечает Buzzfeed, это первый известный случай, когда Трамп приказал подчиненному солгать о его связях с Россией.

По данным BuzzFeed, Трамп также поддержал план, предусматривающий его личный визит в Россию в ходе предвыборной кампании 2016 года и встречу с Владимиром Путиным для переговоров. Как утверждается, Трамп сказал Коэну: “Сделайте так, чтобы это случилось”.

В материале говорится, что Трамп во время предвыборной кампании по крайней мере 10 раз встречался с Коэном по поводу проекта небоскреба в Москве, хотя сам отрицал, что имеет бизнес-интересы в России. Источники также сообщают, что юрист подробно информировал о проекте детей кандидата в президенты – Дональда Трампа – младшего и Иванку Трамп.

7 февраля Коэн будет публично давать показания комитету Палаты представителей по надзору и правительственной реформе.

12 декабря суд в Нью-Йорке приговорил Коэна к трем годам тюрьмы по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании подкупом бывших любовниц Трампа. По второму обвинению – в даче ложных показаний Конгрессу о Trump Tower – Коэн получил три месяца заключения. Меньший срок наказания поглощается бо́льшим. Наказание Коэн начнет отбывать 6 марта.