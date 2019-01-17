Четверг, 17 января 2019

В прениях сторон по второму московскому “террористическому” делу “Артподготовки” прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Эльвира Зотчик запросила для каждого из трех фигурантов – Сергея Озерова, Олега Дмитриева и Олега Иванова – девять лет строгого режима. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала Московского окружного военного суда.

При этом перед началом прений Зотчик попросила судейскую коллегию снять с подсудимых одно из двух инкриминированных им обвинений – по части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе). Она пояснила, что принадлежность фигурантов к некоей сплоченной группе не доказана: двое жили в одном городе, третий – в другом, а вместе общались они недолго.

Коллегия в составе Евгения Зубова (председательствующий), Юрия Чепелева и Алексея Гринева удовлетворила ходатайство, прекратив дело подсудимых в части обвинения по статье 205.4 и признав за ними право на реабилитацию.

Таким образом, теперь 46-летнему Озерову, 39-летнему Дмитриеву и 41-летнему Иванову вменена лишь часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 205 УК (подготовка к теракту группой лиц по предварительному сговору). Зотчик запросила для них сроки лишь ненамного меньше 10-летнего максимума, который предусмотрен кодексом.

В своей речи прокурор заявила, что подсудимые “ориентировались на Майдан”, а прибыв в Москву, 31 октября – 1 ноября 2017 года “сорганизовались между собой”. Руководителем группировки Зотчик назвала Надежду Петрову, известную также под фамилиями Белова и Есаулова, которая сейчас живет в эмиграции в Европе (фигуранты дела ранее обвинили ее в провокаторстве). Озеров – основной фигурант – якобы “приискал канистру” и вместе с двумя другими подсудимыми изготовил 13 коктейлей Молотова. “Планировали устроить поджог одного из органов власти, но конкретного объекта не было, потому что подсудимые плохо разбираются в географии Москвы”, – продолжила прокурор.

Показания политзеков о том, что коктейли Молотова к ним в квартиру принес провокатор Вадим Майоров, Зотчик назвала “попыткой ввести суд в заблуждение”. Так же она расценила и заявления подсудимых о давлении в ходе следствия.

В свою очередь, защита отметила, что в бутылках, фигурирующих в деле, был чистый бензин, тогда как для использования в коктейлях Молотова он должен быть смешан с другими веществами. Адвокаты также обратили внимание, что подсудимые курили в комнате, чего не стали бы делать, зная о находящихся на балконе бутылках с бензином, заткнутых тряпками. Кроме того, подчеркнули защитники, что на части бутылок отпечатки пальцев вовсе отсутствуют.

Интересы Озерова представляют адвокат Алексей Веселов и общественная защитница Инна Холодцова. Дмитриева защищает адвокат Николай Фомин, а Иванова – Александр Борков.

По окончании прений Озеров и Дмитриев выступили с последним словом. Выступление Иванова назначено на 21 января; начало слушаний в 16 часов. Как предполагает корреспондент “Граней”, на том же заседании будет вынесен и приговор.

Все трое подсудимых – рабочие, в октябре 2017 года прибывшие в Москву для участия в “революции”, назначенной лидером “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым. Озеров – житель Краснодара (прописан в Арзамасе, Нижегородская область); Дмитриев и Иванов в разное время приехали из татарского города Альметьевска. Активисты посуточно сняли комнату в двухкомнатной квартире в городе Московский в черте Новой Москвы; соседнюю комнату занимали другие рабочие, в основном из Узбекистана.

Именно Петрова убедила Дмитриева поселить в комнате провокатора Майорова. Тот в первый же день поинтересовался у соседей, как переделать стартовый пистолет Макарова для стрельбы боевыми патронами. Озеров предупредил: “Чтобы никаких пистолетов на квартире”.

Вечером 1 ноября все четверо – Озеров, Дмитриев, Иванов и Майоров – находились дома. Около 22:30 в комнату ворвались вооруженные спецназовцы. Всех четверых положили лицом в пол. Проследовав на балкон, визитеры разбили принесенную Майоровым бутылку с бензином, о которой активистам известно вовсе не было.

Затем оппозиционеров начали по одному выводить на кухню и там пытать током. Дмитриеву подключили клеммы в область почек; после этого он неделю мочился кровью.

Далее задержанных повели из квартиры в автозак. Майоров, которого выводили последним, сбежал. Один из силовиков заверил, что беглеца поймают. Ранее сообщалось, что ни в административных протоколах о неповиновении полиции, сфабрикованных на активистов той же ночью, ни в уголовном деле Майоров не фигурирует. Однако адвокаты политзеков в прениях отмечали, что первоначально провокатор также проходил по делу, но затем его преследование прекратили.

Оформлять протоколы оппозиционеров доставили в ОП “Щербинский”. Там их снова пытали.

На другой день Озерова, Дмитриева и Иванова отправили под административный арест на 15 суток.

16 ноября, сразу по выходе из спецприемника № 1 в Зюзине, оппозиционеров задержали по уголовному делу и после суда отправили в СИЗО. Дело открыл СКР, однако уже в декабре 2017-го следствие передали ФСБ.

Все трое политзеков с самого начала отвергают обвинение. При этом независимых адвокатов им нашли лишь к началу судебного процесса.

Слушания по существу дела открылись 26 ноября прошлого года. Обвинение в значительной степени основывается на показаниях засекреченного свидетеля, дававшего показания под псевдонимом Максим Максимов.

Также в процессе выступил Андрей Кептя, фигурант первого столичного “террористического” дела “Артподготовки” (до суда, насколько известно, еще не дошло), который дал показания против двух других обвиняемых – Юрия Корного и Андрея Толкачева. На допросе по нынешнему делу Кептя сообщил, что ни с кем из подсудимых не знаком, а в своих показаниях описывал планы Мальцева “закидать сотрудников правоохранительных органов, деморализовать”.

Петрова 5 ноября 2017 года, в день “революции” Мальцева, была задержана на Манежной площади Москвы – месте сбора активистов. После оформления протокола ее отпустили под обязательство о явке в суд. После этого она эмигрировала. Несколько дней спустя Петрову заочно арестовали по первому “террористическому” делу “Артподготовки”, а 3 августа 2018-го – по делу Озерова – Дмитриева – Иванова.

Первоначально Петрова подала ходатайство о предоставлении политубежища в Австрии, но получила отказ. Тогда она переехала во Францию. 13 октября 2018-го эмигрантку задержали в Ницце, но после беседы с прокурором освободили.

Мальцев как раз в те дни, когда начался суд над Озеровым, Дмитриевым и Ивановым, объявил, что получил политическое убежище во Франции.