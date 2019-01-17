Четверг, 17 января 2019

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу московской компании “Промнефтьстрой”, которая вела спор о принадлежности активов голландской Yukos Finance с бывшими акционерами ЮКОСа, сообщается на сайте суда. Решение не в пользу “Промнефтьстроя” 9 мая 2017 года вынес апелляционный суд Амстердама.

Суд подтвердил непризнание на территории Нидерландов решения Московского арбитражного суда 2006 года о признании ЮКОСа банкротом. Суд Амстердама указал, что российские власти намеренно спровоцировали банкротство ЮКОСа, нарушив тем самым фундаментальные принципы права. Таким образом, не признается и переход акций голландской структуры нефтяной компании Yukos Finance к “Промнефтьстрою” в 2007 году.

Решение Верховного суда Нидерландов позволяет распределить активы Yukos Finance среди бывших акционеров ЮКОСа. Они оцениваются в 800 миллионов евро, уточняет РБК.

В августе 2007-го “Промнефтьстрой” был признан победителем аукциона Российского фонда федерального имущества по продаже акций Yukos Finance и заплатил за них 309 миллионов долларов.

Бывшие топ-менеджеры ЮКОСа сразу же обжаловали законность перехода акций Yukos Finance к “Промнефтьстрою” в судах Нидерландов. В октябре 2007 года окружной суд Амстердама поставил результаты российского аукциона под вопрос, что стало началом многолетних тяжб. Все эти годы деньги Yukos Finance были заблокированы и недоступны ни одной из сторон спора.

Компания “Промнефтьстрой” изначально принадлежала “Роснефти”. Незадолго до аукциона по продаже активов ЮКОСа ее выкупила компания “Монте-Валле” гражданина США Стивена Патрика-Линча.