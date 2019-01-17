Четверг, 17 января 2019

Лидер ультраправой “Народной социальной инициативы” Дмитрий Бобров (Шульц), в 2017-м скрывшийся перед приговором к двум годам строгого режима по делу об экстремизме, в четверг вечером был задержан в Петербурге оперативниками ЦПЭ. Информация об этом тогда же появилась в ВК-сообществе “Правые”.

Как в пятницу уточнила Фонтанка.Ру, 39-летнего Боброва схватили недалеко от его дома на Хасанской улице и доставили в городской ОП-13.

Между тем, отметили “Правые”, в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), по которой осудили Боброва, теперь его преследование должно быть прекращено. “Но некоторое время он проведет в застенках, пока приговор не будет отменен”, – говорится в публикации.

Приговор лидеру НСИ вынесла 11 сентября 2017 года судья Красногвардейского райсуда Петербурга Наталья Козунова. Между тем сам подсудимый на оглашение не явился. Днем раньше он поместил на своем youtube-канале “Социальная лаборатория Дмитрия Боброва” видеообращение, в котором сообщил, что “с полным правом удаляется на время на отдых и покой”.

Прокурор запрашивал для подсудимого три года строгого режима. Сам Бобров вину не признал. В прениях он, в частности, подчеркнул, что обвинение не доказало даже того, что посты, за которые открыли дело, опубликованы именно им.

После оглашения приговора Козунова объявила осужденного в розыск.

Фабулу обоих эпизодов дела составила публикация Бобровым на личной ВК-странице одной и той же статьи – “Расовая доктрина НСИ”. Дело против нациста завели в июне 2015-го по факту первой из публикаций, сделанной 26 января того же года.

Между тем 21 марта 2016-го Бобров вновь опубликовал свою статью, сопроводив ее комментарием: “Тот самый текст, за размещение которого на меня завели дело по 282-й статье. Кто-нибудь может сказать, что в нем разжигает национальную или расовую ненависть и в отношении каких конкретно групп и откуда это следует?” После этого в мае 2016-го против Боброва возбудили новое дело и объединили его в одно производство с первым.

НСИ характеризует свою идеологию как “русский народный социализм” и заявляет, что борется с “этнопреступностью” и нелегальной миграцией. Совместно с другими правыми организациями она участвует в “русских зачистках”.

В 2001 году Бобров организовал и возглавил нацистскую группировку “Шульц-88″. В 2003-м он был арестован, а в декабре 2005-го осужден к шести годам общего режима по “экстремистским” статьям УК. Трое других фигурантов дела получили условные сроки, один был оправдан, а преследование еще одного прекратили, поскольку на момент вмененного ему “преступления” он не достиг 16 лет. При этом реальных преступлений – убийств, нападений и т. п. – никому из обвиняемых инкриминировано не было.

Бобров освободился в 2009 году по окончании срока и вернулся в политику.

В 2011 году череповецкое отделение НСИ было запрещено как экстремистская структура. В сентябре 2015-го судья Петербургского горсуда Елена Витушкина по представлению прокурора города Сергея Литвиненко запретила всю организацию Боброва.