Четверг, 17 января 2019

Четыре крупные нефтяные компании России направили секретарю Совбеза Николаю Патрушеву письмо с жалобой на рост числа предписаний, которая Росгвардия выносит в адрес ЧОП, охраняющих предприятия топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает “Коммерсант”. Письмо, подписанное президентом “Лукойла” Вагитом Алекперовым, президентом “Газпромнефти” Александром Дюковым, гендиректором “Сибура” Дмитрием Коновым и гендиректором “Татнефти” Наилем Магановым, было направлено в Совбез еще в прошлом месяце.

Фактически, утверждают топ-менеджеры, Росгвардия лишает нефтяников права выбирать охрану. Ситуация, по их словам, обострилась в июне 2018 года, правительство приняло постановление № 729, которое допускает лишение лицензий ЧОП, охраняющих опасные производственные объекты. В ноябре Росгвардия направила “Саратоворгсинтезу” – одной из структур “Лукойла” – предписание с требованием к апрелю нынешнего года привести свою охрану в соответствие с требованием другого правительственного постановления – № 587. Это, отмечается в письме, “фактически означает замену охранной организации”, притом что “профессионализм охранников ранее был отмечен ФСБ”.

Нефтяники заявляют о юридической коллизии. Если закон о безопасности объектов ТЭКа разрешает привлекать для их охраны ЧОП, то пункт 5 приложения 1 к постановлению № 587 это запрещает. До образования Росгвардии, в структуру которой перешло ФГУП “Охрана”, такая нестыковка работе ЧОП не мешала.

При этом, напомнили авторы письма, Патрушев еще в 2016 году направил в правительство предложение изменить закон, чтобы изменить коллизию. Правительство поручило эту работу Росгвардии, обязав представить законопроект к 1 декабря 2018-го. Однако этот срок выдержан не был.

В этой связи подписанты предлагают Патрушеву решение, по их словам, более простое с процедурной точки зрения – поднять вопрос об изменении или приостановке действия пункта постановления № 587, входящего в противоречие с законом о безопасности объектов ТЭКа.

Источники “Коммерсанта” в нефтяной отрасли и силовых структурах подтвердили, что Росгвардия хочет увеличить свое присутствие на рынке охраны объектов топливно-энергетического комплекса. “Риски достаточно очевидные – монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен, – заметил один из нефтяников. – Кроме того, могут быть сужены возможности компаний контролировать качество услуг, а именно качество охраны является предметом текущего обсуждения”.

В свою очередь, пресс-секретарь Росгвардии Валерий Грибакин назвал проблему надуманной, заметив, что у спецслужбы “конструктивный диалог со всеми участниками рынка”. Более высокую стоимость услуг Росгвардии по сравнению с ценами ЧОП Грибакин объяснил “лучшей подготовкой, оснащением и высоким профессионализмом”.

Как отмечается в публикации, у структур, охраняющих объекты ТЭКа, многомиллиардные обороты. Так, ФГУП “Ведомственная охрана” Минэнерго России за 2017 год заработало 6,4 миллиарда рублей. Собственные ЧОП есть и у крупнейших госкорпораций, в частности “Роснефти”, “Газпрома”, “Росатома”, “Транснефти”. Выручка ФГУП “Атом-охрана” за прошлый год превысила 5 миллиардов рублей.

Выручка ФГУП “Охрана”, структуры Росгвардии, в 2017 году составила 20,7 миллиарда рублей, а прибыль – 1,7 миллиарда. В числе клиентов “Охраны” на ее сайте упомянуты “Газпром” и “Лукойл”. Располагая полномочиями контролировать частную охранную деятельность, Росгвардия в позапрошлом году проверила 2,5 тысячи объектов ТЭКа, а в прошлом планировала проверить 2,8 тысячи.

Борьба за рынок охранных услуг между государственными и частными структурами уже обострялась в 2013 году. Тогда “Охрана” – на тот момент структура МВД – и “Ведомственная охрана” Минэнерго пытались получить полномочия охранять все объекты высокой и средней категории опасности. Однако добиться принятия такого решения не удалось.