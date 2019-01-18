Пятница, 18 января 2019

Российские хакеры пытались взломать сервера Национального комитета Демократической партии США в ноябре прошлого года после промежуточных выборов, сообщает The New York Times со ссылкой на дополнения к судебному иску демократов против России.

Как утверждается, 14 ноября на несколько десятков адресов электронной почты демократов поступила рассылка фишинговых писем, при этом их содержимое и временные отметки соответствовали таковым при других кибератаках, совершенных российской группировкой Cozy Bear – одной из двух группировок, наряду с Fancy Bear участвовавшей в краже электронной почты демократов в 2016 году.

Отмечается, что доказательств успешности новой кибератаки на демократов нет.

Демократы дополнили новыми обвинениями иск против России в федеральный суд в Нью-Йорке.

Согласно отчету компании FireEye, занимающейся кибербезопасностью, Демпартия стала одной из целей масшатбной атаки с использованием фальшивых электронных писем, которые выглядели так, будто рассылаются Госдепартаментом. У атаки было более 10 целей, включая правительственные агенства, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, военных подрядчикорв, транспортных чиновников, аналитические центры, журналистов, фармацевтические кампании.

В апреле прошлого года Демпартия подала в суд на Россию, потребовав многомиллионных компенсаций за взлом серверов и утечку писем штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон в 2016 году. Согласно иску, высокопоставленные сотрудники предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с агентами Москвы, чтобы “продвигать кандидатуру Дональда Трампа с помощью незаконных средств”.

Россия отказалась признать американскую юрисдикцию по иску.