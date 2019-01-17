Четверг, 17 января 2019

Пресс-секретарь СКР Светлана Петренко в очередной раз заявила об отсутствии следов взрывчатых веществ или их компонентов на развалинах подъезда дома в Магнитогорске, обрушившегося 31 декабря прошлого года. Приоритетной версией чиновница вновь назвала взрыв бытового газа.

“Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира”, – подчеркнула Петренко.

Поводом к нынешнему выступлению СКР послужило заявление “Исламского государства”, взявшего на себя ответственность за инцидент. Как накануне сообщила SITE Intelligence Group, соответствующая публикация появилась в еженедельнике “Ан-наба”.

“В статье указывается, что сторонники группировки сумели заложить взрывчатку в здании и привести ее в действие, – излагал содержание публикации телеграм-канал “Directorate 4″. – Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт”.

“Directorate 4″ отмечал также, что “никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят”. Упоминалась в публикации “Ан-наба” и ранее сделанное заявление СКР об отсутствии следов взрывчатки на развалинах дома.

Действительно, ИГ брала на себя ответственность после массы действительных или мнимых террористических атак, однако эти заявления отнюдь не всегда находили подтверждение. В частности, в декабре 2017 года исламисты сообщили, что именно они совершили взрыв в петербургском супермаркете, тогда как на самом деле преступление совершил в состоянии невменяемости местный житель, не являющийся мусульманином.

Между тем сайт @baza без ссылок на конкретные источники заявил, что взрыв в Магниторске действительно был терактом, а устроили его люди, погибшие в загоревшейся “Газели” 1 января. Как утверждается, это были 43-летний владелец машины Махмуд Джумаев, 39-летний Альмир Абитов, а также Алишер Каимов. Погибший Джумаев лежал рядом с “Газелью”, Абитов и Каимов – внутри машины. Кроме того, причастным ко взрыву @baza называет некоего Вадима, после принятия ислама взявшего имя Асхаб.

По информации сайта, на хозяина машины была разослана ориентировка.

Как передает 74.Ru, Джумаев на своей машине работал водителем маршрутки, а 25 декабря уволился. Абитов ранее отбывал срок – по какому обвинению, не уточняется. В публикации @baza говорилось, что к исламу он пришел сравнительно недавно.

После 30 декабря родственники и знакомые не видели ни Джумаева, ни Абитова. Между тем в семьях обоих прошли обыски. Утверждалось, что у Джумаева нашли некую запрещенную литературу.

Подъезд 10-этажного дома по адресу пр-т Маркса, 164/2 обрушился ранним утром 31 декабря. Упали перекрытия в квартирах между 3-м и 10-м этажами в сегменте, располагавшемся над аркой.

В катастрофе погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Шестерых пострадавших, из которых двое детей, удалось спасти из-под завалов. Спасательная операция продолжалась до вечера 3 января.

В Магнитогорске был введен режим чрезвычайной ситуации. В город 31-го числа вылетали Владимир Путин и председатель СКР Александр Бастрыкин.

Между тем Znak.com упорно писал о теракте и проверках силовиков. Как утверждалось, в квартире обрушившегося подъезда, где жил гражданин Таджикистана, нашли следы гексогена.

В дальнейшем это же издание передавало, что квартиру на 3-м этаже, прямо над аркой, за день до взрыва снял некий приезжий из Средней Азии. Заявлялось, что после взрыва силовики, изучив записи с камер видеонаблюдения поблизости, обратили внимание на мужчину, утром 31 декабря вышедшего из дома без вещей. “Оперативные мероприятия”, говорилось в публикации, показали, что он “может быть причастен к экстремистской деятельности”.

После этого, сообщал Znak.com, по всему городу началась проверка в местах массового пребывания людей. У торгового центра “Континент” задержали бомжа (по данным @baza, не бомжа, а работающего местного жителя), доставшего из урны мобильник. Как утверждалось, мобильник был соединен проводами с самодельной бомбой, однако бомж непонятным образом так оборвал провода, что бомба не сработала.

Относительно гибели трех человек в “Газели” официально заявлялось, что в машине взорвались два газовых баллона. Znak.com, однако, утверждал, что в машине ехали трое террористов, которые вступили в перестрелку с пытавшимися задержать их силовиками, а взорвалась в маршрутке бомба, начиненная гильзами. Схожая информация содержится и в статье @baza.

На маршрутку, говорилось в одной из публикаций Znak.com, силовики вышли, установив контакты лиц, предположительно причастных к закладке бомбы у “Континента”. Заявлялось, что “Газель” находилась неподалеку от торгового центра.

В ночь на 2-е число, передавал ряд изданий, омоновцы с кинологами проводили некую операцию в двух домах по проспекту Ленина. Одни жильцы рассказывали, что их не выпускали из квартир, объясняя, что на 7-м этаже ловят подозреваемого; сообщалось о звуках, напоминающих выстрелы. Другие заявляли, что омоновцы и чиновники СКР объявили о бомбе, заложенной в доме.

Позже Znak.com написал, что как раз в ночь на 2 января на съемной квартире был убит четвертый подозреваемый в причастности ко взрыву на проспекте Маркса. Высказывалось предположение, что в домах на проспекте Ленина как раз и велась облава на предполагаемого террориста.