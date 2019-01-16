Среда, 16 января 2019

Росстат отчитался о рекордном числе уехавших из РФ в 2017 году, занизив реальное число эмигрантов в 6 раз



Издание "Проект" проанализировало официальную статистику о том, сколько россиян уезжают из страны. Авторы исследования пришли к выводу, что масштабы эмиграции занижены в несколько раз, но и по официальным данным они выглядят пугающими



В исследовании "Проекта" также отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших страну, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран

Издание "Проект" проанализировало официальную статистику о том, сколько россиян уезжают из страны. Авторы исследования пришли к выводу, что масштабы эмиграции занижены в несколько раз, но и по официальным данным они выглядят пугающими.

В 2017 году, согласно последним данным Росстата, Россию покинули 377 тысяч человек. Это рекордный показатель за последние пять лет. По сравнению с 2012 годом число эмигрантов из России выросло более чем в три раза, а всего за третий срок президентства Путина страну покинули 1 миллион 700 тысяч человек.

"Проект" сравнил эти цифры с количеством эмигрировавших россиян, которое зафиксировали ведомства принимающих стран. При этом использовалась статистика за 2016 год, поскольку данные за этот период доступны в большинстве зарубежных государств. Расхождения оказались существенными: так, по данным Росстата, из России в Германию уехали 4694 человека, в то время как немецкая сторона зафиксировала 24 983 прибывших россиянина.

Самые значительные расхождения зафиксированы по американскому, чешскому и венгерскому направлению: там число уехавших россиян отличается от данных Росстата в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в российском статистическом ведомстве.

В исследовании "Проекта" также отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год в мире зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших РФ и проживающих за ее пределами, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю – только Индия и Мексика.

При этом Россия обогнала по темпам эмиграции даже самую густонаселенную страну: Китай покинуло 9,9 млн человек. Позади РФ остался Бангладеш с 7,5 млн эмигрантов, Сирия, Пакистан и Украина.

Большинство эмигрантов из России 2017 года – люди трудоспособного возраста, до 34 лет. При этом резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом – более чем в 4 раза. Количество эмигрировавших с ученой степенью возросло вдвое.

Больше 40 процентов россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют лучшие условия жизни за рубежом и нестабильную экономическую ситуацию в своей стране. Почти каждый восьмой задумался об отъезде из-за отсутствия в России защиты от произвола чиновников.

"Проект" также приводит статистику запросов об эмиграции из России в поисковых системах. Пики таких запросов приходятся на начало 2014 года – разгар украинского кризиса, который закончился аннексией Крыма, и март 2018 года, когда Путин в четвертый раз стал президентом России.

Согласно глобальному опросу Gallup, США остаются наиболее привлекательной страной для потенциальных мигрантов: туда хотел бы переехать 21% всех желающих эмигрировать. Второе место со значительным отрывом от лидера занимает Канада – 6%. Россия на 17-ом месте с результатом 1%, передает радио "Свобода".

Росстату "добавят оптимизма"

На "махинации с цифрами" в Росстате жалуются даже высокопоставленные чиновники. Правда, их не устраивает не столько расхождение собранных данных с реалиями, сколько несоответствие цифр оптимистичным официальным экономическим прогнозам. В конце декабря 2018 года первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в реформе. "Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ", – пояснил правительственный чиновник.

В качестве примера неудовлетворительной работы Росстата Силуанов привел "важнейший" показатель реальных располагаемых доходов населения, который, согласно данным Росстата, снижается с 2014 года. "Как он считается, знает, наверное, только Росстат", – сказал Силуанов, отметив, что данные относительно реальных зарплат считаются "более-менее понятно и достоверно", тогда как качество счета реальных доходов "ужасное". Это связано в том числе и с методами сбора информации: так, Росстат вручную собирает информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину, чего быть не должно.

За день до заявления Силуанова премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Росстата Александра Суринова. Это увольнение связали с тем, что наверху были недовольны низкими показателями развития экономики, которые демонстрировали в ведомстве. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин "постоянно требовал быть более оптимистичными", а глава Росстата Суринов "как профессионал и ученый, все-таки старался не заплывать за буйки здравого смысла". Новый же руководитель "наверняка будет более оптимистичным" и "будет показывать только ту статистику, какая требуется", говорили информированные источники.

Также и Владимир Путин на последней пресс-конференции раскритиковал тех специалистов, которые "увлекаются" подсчетами. Правда, его недовольство было адресовано не Росстату, а Счетной палате и ее председателю Алексею Кудрину. "Рост экономики 1% в год за определенный период времени. Ну, во-первых, он был таким, когда Алексей Леонидович был вице-премьером российского правительства, поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят. Это первое. Второе – так считать механически нельзя", – сказал глава государства.

Его беспокойство объясняется данными ранее обещаниями. Так, майский указ президента Владимира Путина ставит задачу обеспечить "устойчивый рост" реальных доходов населения. Глава государства затронул эту тему на недавней пресс-конференции, заявив о достигнутых успехах, но скептики отнеслись к этому как к "унылому вранью".