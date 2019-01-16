Среда, 16 января 2019

Судья Петербургского горсуда Людмила Кулаковская уменьшила бывшему активисту “Молодежного Яблока” Дмитрию Мякшину, обвиненному в нападении на полицейского на антикоррупционной акции 12 июня 2017 года, условный срок с 2 лет до 1 года 8 месяцев. О решении, вынесенном в среду, тогда же сообщила пресс-служба судов города.

Из приговора исключено указание на то, что действия, вмененные Мякшину, представляли опасность для жизни “потерпевшего”. Теперь заявляется, что они угрожали лишь здоровью силовика.

Как можно заключить из публикации, продолжительность испытательного срока Мякшину – 2 года – оставлена прежней.

По информации в карточке разбирательства на сайте суда, слушания заняли четыре заседания; первое прошло еще 31 октября 2018-го.

Приговор Мякшину вынесла 2 июля прошлого года судья Дзержинского райсуда Петербурга Лариса Бражникова. Подсудимый был объявлен виновным по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти). Эта норма предусматривает до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, 12 июня 2017-го на Марсовом поле подросток, на тот момент несовершеннолетний, напал на инспектора патрульно-постовой службы Центрального района города Вячеслава Пугачева и намеренно выбил ему зуб ударом кулака. Между тем на видео с акции прекрасно видно, что полицейский сам схватил Мякшина сзади, после чего, падая на гранитную плиту, ударился челюстью о голову демонстранта.

До вступления приговора в силу Мякшин оставался под подпиской о невыезде. Вину – по крайней мере в суде первой инстанции – он не признал.

Между тем в марте прошлого года Мякшин подал заявление на вступление в “Молодую гвардию “Единой России” и начал появляться на мероприятиях единоросов. “Я пересмотрел свое видение ситуации, – пояснял он. – Я считаю, что оппозиция действует довольно бессмысленно. Крики на улице ни к чему не приведут, а “Единая Россия” предоставляет большую площадку возможностей”.