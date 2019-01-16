Среда, 16 января 2019

Следователь ялтинского горотдела управления СКР по аннексированному Крыму лейтенант юстиции Астемир Агзагов прекратил дело местной жительницы Элины Мамедовой в связи с частичной декриминализацией вмененной ей части 1 статьи 282 российского (возбуждение ненависти либо вражды). Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката “Агоры” Алексея Ладина.

Ходатайство о прекращении дела Ладин направил Агзагову 9 января. Постановление чиновник вынес два дня спустя, 11-го числа.

О деле крымской татарки Мамедовой стало известно 13 июня прошлого года, после первого обыска в ее доме в микрорайоне Чехово (бывший аул Аутка). Тогда были изъяты нетбук, планшет и мобильник. После прошедшего в тот же день допроса в СКР у Мамедовой взяли подписку о невыезде.

Ялтинке вменили три репоста, сделанные на личной ВК-странице в 2014-2015 годах. При этом, отмечал Ладин, Мамедова с самого начала указывала, что “репостила статьи без каких-либо комментариев, одобряющих эти статьи”.

Психолого-лингвистическое исследование по делу СКР заказал эксперту Кудасовой, которая ранее участвовала в фабрикации дела о сепаратизме против Сулеймана Кадырова, члена Феодосийского регионального меджлиса.

29 ноября у Мамедовой прошел повторный обыск. Следователь И. Гайфулин и его помощники искали ноутбук, с которого ялтинка якобы делала вмененные ей репосты. “Ноутбук не нашли, потому что он сломался, и об этом я им говорила во время первого обыска”, – отмечала обвиняемая.

В итоге визитеры забрали зубную щетку Мамедовой: в постановлении суда была дана санкция на изъятие личной вещи для проведения ДНК-теста.

28-летняя Мамедова за годы, прошедшие после аннексии Крыма, так и не получила российского гражданства – она по-прежнему имеет только гражданство Украины.