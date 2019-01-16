Среда, 16 января 2019

Судья Петербургского горсуда Елена Шевцова продлила фигурантам местного дела “Сети” Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову срок содержания в СИЗО еще на два месяца – до 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Слушания – по крайней мере в отношении Филинкова – проводились в открытом режиме. Следователь УФСБ по Петербургу и Ленинградской области мотивировал необходимость дальнейшего удержания Филинкова под арестом с тем, что политзек пока ознакомился лишь с 9 томами дела из 17. Силовик также отметил, что вину Филинков не признает, а от дачи показаний отказывался.

Адвокат “Агоры” Виталий Черкасов, в свою очередь, настаивал на переводе своего доверителя под домашний арест. Он в частности отметил, что Филинков – законопослушный гражданин иностранного государства (Казахстана), а показания давать готов, но только тем следователям, которые его не пытают.

“Однако документов, которые бы подтверждали возможность избрания такой меры (домашнего ареста. – Ред.), суду не представил”, – говорится в публикации пресс-службы.

Такие же аргументы в пользу продления ареста следователь привел и на слушаниях в отношении Бояршинова. Сам политзек смягчить ему меру пресечения.

Между тем материалы в отношении третьего фигуранта – признавшего вину и подавшего ходатайство о сделке с прокуратурой Игоря Шишкина – еще в конце декабря поступили в Московский окружной военный суд. Как раз 17 января Шишкин был осужден в особом порядке к трем с половиной годам общего режима. Весь процесс прошел в одно заседание. Как выяснилось на суде, Шишкин дал показания против Филинкова, Бояршинова, а также четырех фигурантов пензенского дела “Сети”: Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурского, Армана Сагынбаева и Егора Зорина.

Филинкову и Бояршинову, так же как и уже осужденному Шишкину, вменена часть 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии. Бояршинову кроме того инкриминирована часть 1 статьи 222.1 кодекса (незаконное хранение взрывчатки), санкция которой составляет до 5 лет.

Всех троих задержали и отправили в СИЗО в конце января прошлого года. Филинков и Шишкин подвергались жестоким пыткам. Бояршинов первоначально обвинялся лишь по статье 222.1; по делу “Сети” его привлекли лишь в апреле, после того как он отказался давать показания против других его фигурантов. Пыткам как таковым Бояршинов не подвергался, однако в СИЗО для него создавали невыносимые условия.

11 сентября в ЕСПЧ была направлена жалоба Филинкова на незаконное задержание и пытки. Политзек стал первым из фигурантов обоих дел “Сети” – петербургского и пензенского, – обратившимся в Страсбургский суд.