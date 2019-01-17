Четверг, 17 января 2019

В процессе фигуранта петербургского дела “Сети” Игоря Шишкина прокурор Александр Мельников запросил для подсудимого четыре года общего режима. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала Ленинградского окружного военного суда.

Дело рассматривает на выездной сессии коллегия Московского окружного военного суда в составе Вадима Краснова (председательствующий), Андрея Морозова и Константина Репеты. 27-летнему Шишкину, так же как и другим фигурантам петербургского дела “Сети” и большинству обвиняемых по пензенскому, вменена часть 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе), предусматривающая от 5 до 10 лет колонии.

В отличие от двух других арестованных по петербургскому делу – Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, – Шишкин полностью признал вину. Материалы в его отношении выделили в отдельное производство; в МОВС они поступили 27 декабря прошлого года. В нынешний понедельник судья Краснов продлил Шишкину срок содержания в СИЗО.

Разбирательство по существу дела началось днем 17 января. Перед началом заседания адвокат “Агоры” Дмитрий Динзе ходатайствовал о закрытии слушаний от публики и прессы, ссылаясь на то, что в процессе будет оглашена информация медицинского характера, а также на тайну следствия.

Прокурор Мельников ходатайство поддержал. Тем не менее судьи постановили закрыть только ту часть процесса, в которой будут оглашаться медицинские документы.

Согласно фабуле обвинения, не позже 31 июля 2016 года в лесу в Ленинградской области один из двух основных фигурантов пензенского дела “Сети” Дмитрий Пчелинцев вовлек Шишкина в деятельность этой структуры, которая характеризуется как “межрегиональное террористическое сообщество анархистского толка”. Целью сообщества в деле названо насильственное свержение власти с применением или угрозой применения оружия и “осуществлением террористической деятельности”.

Во встрече, продолжил прокурор Мельников оглашение обвинительного заключения, участвовал также Бояршинов. Шишкин в присутствии Пчелинцева и Бояршинова будто бы ознакомился с “руководящими документами” сообщества.

В дальнейшем, говорится в деле, Шишкин вместе с Бояршиновым и Филинковым устраивал тренировки в Петербурге, Ленинградской области и Подмосковье. В ходе тренировок обвиняемый, как утверждается, обучился владению огнестрельным оружием, изготовлению взрывчатки, освоил “практические навыки захвата зданий”, а также “обеспечения личной безопасности” и оказания первой медицинской помощи.

Уже в первые недели после задержания Шишкина стало известно, что он намерен заключить досудебное соглашение с прокуратурой. На слушаниях в четверг прокурор Мельников попросил судей признать это соглашение. Чиновник пояснил, что подсудимый указал “места проведения тренировок” и “межрегиональных съездов” “Сети”, а также сообщил обо всех известных ему “участниках” сообщества, дав показания против Бояршинова, Филинкова, Пчелинцева, а также еще трех фигурантах пензенского дела: Ильи Шакурского, Армана Сагынбаева и Егора Зорина (последний, как и Шишкин, признал вину).

Шишкин, выступая после прокурора, подтвердил: “Я сразу начал сотрудничать с органами предварительного следствия и оперативными сотрудниками. Помогаю в выявлении лиц, которые скрылись за пределами РФ. Готов и буду давать показания на других участников в суде”.

Коллегия согласилась признать досудебное соглашение. Также она удовлетворила ходатайство подсудимого о проведении разбирательства в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств.

Антифашист Шишкин, владелец собственного бизнеса, был задержан 25 января прошлого года и два дня спустя арестован. На суд об аресте Шишкина доставили сильно избитым. Между тем о пытках он никогда не заявлял. В деле есть объяснение, написанное политзеком вскоре после задержания на имя начальника УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Александра Родионова. В этой бумаге утверждается, будто все травмы антифашист получил во время занятий смешанными единоборствами в клубе.

Уже после подачи Шишкиным объяснения его направили на медосвидетельствование. Медики обнаружили у него перелом нижней стенки глазницы, а также множество гематом и ссадин.

5 февраля 2018-го региональная ОНК опубликовала отчет по итогам двух освидетельствований Шишкина, первое из которых было проведено 27 января после суда о мере пресечения, а другой – 2 февраля при посещении политзека в СИЗО “Шпалерная”. При осмотрах Шишкина на его теле среди прочего были обнаружены повреждения, которые в медицинской карте охарактеризованы как ушибы, однако в действительности, подчеркивали общественники, представляют собой ожоги от ударов током. Также у политзека зафиксировали огромную гематому на треть бедра.

Жестоким пыткам после задержания подвергался и Филинков. Как и Шишкин, он дал признательные показания. Однако уже вскоре после ареста Филинков от этих показаний отказался и теперь настаивает на своей невиновности.