Четверг, 17 января 2019

Коллегия Московского окружного военного суда в составе Вадима Краснова (председательствующий), Андрея Морозова и Константина Репеты приговорила фигуранта петербургского дела “Сети” Игоря Шишкина к трем с половиной годам общего режима. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала Ленинградского окружного военного суда, где проходило разбирательство.

27-летний Шишкин объявлен виновным по части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе).

Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, поэтому материалы в отношении этого фигуранта были выделены из основного дела в отдельное производство. Разбирательство проводилось в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств. Весь процесс занял одно заседание, продолжавшееся меньше четырех часов.

Срок Шишкину дали ниже минимального пятилетнего предела, предусмотренного кодексом по его обвинению.

Съемка Дарьи Костроминой:

В прениях сторон прокурор Александр Мельников запрашивал для подсудимого четыре года общего режима. В свою очередь, адвокат “Агоры” Дмитрий Динзе заявлял: “Ошибка Шишкина была в недонесении на данных лиц (других фигурантов петербургского и пензенского дел “Сети”. – Ред.), в связи с чем он жалеет. Шишкин полностью загладил вред перед государством, сотрудничая с органом предварительного следствия”. Конкретное наказание для своего клиента адвокат оставил на усмотрение суда.

Ранее, перед началом разбирательства, Динзе ходатайствовал о закрытии слушаний от публики и прессы, ссылаясь на то, что в процессе будет оглашена информация медицинского характера, а также на тайну следствия. Прокурор Мельников адвоката поддержал. Тем не менее судьи закрыли только ту часть процесса, в которой оглашались медицинские документы.

Сам Шишкин в последнем слове заявил: “Я заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, выполнил и продолжаю выполнять обязательства. Полностью раскаялся и признал вину… Я состоял в сообществе не с его основания, а короткий промежуток времени. Как только выяснилось, что все это радикализацией попахивает, я сразу же оттуда ушел и наивно полагал, что меня это не коснется. Но коснулось, к сожалению… Я и раньше раскаивался, когда ушел от этих людей, и сейчас раскаиваюсь. Прошу назначить минимальнейшее наказание, какое только можно”.

Согласно приговору, не позже 31 июля 2016 года в лесу в Ленинградской области один из двух основных фигурантов пензенского дела “Сети” Дмитрий Пчелинцев вовлек Шишкина в деятельность этой структуры, которая охарактеризована как “межрегиональное террористическое сообщество анархистского толка”. Целью сообщества названо насильственное свержение власти с применением или угрозой применения оружия и “осуществлением террористической деятельности”.

Во встрече, согласно фабуле дела, участвовал также еще один фигурант петербургского дела – Юлий Бояршинов. Шишкин в присутствии Пчелинцева и Бояршинова, говорится в приговоре, ознакомился с “руководящими документами” сообщества.

Далее, утверждается в деле, Шишкин вместе с Бояршиновым и третьим обвиняемым по петербургскому делу – Виктором Филинковым – устраивал тренировки в Петербурге, Ленинградской области и Подмосковье. В ходе тренировок Шишкин, как утверждается, обучился владению огнестрельным оружием, изготовлению взрывчатки, освоил “практические навыки захвата зданий”, а также “обеспечения личной безопасности” и оказания первой медицинской помощи.

Ходатайствуя в начале слушаний о признании судьями сделки с прокуратурой, обвинитель Мельников отметил, что обвиняемый указал “места проведения тренировок” и “межрегиональных съездов” “Сети”, а также сообщил обо всех известных ему “участниках” сообщества, дав показания против Бояршинова, Филинкова, Пчелинцева и еще трех фигурантов пензенского дела: Ильи Шакурского, Армана Сагынбаева и Егора Зорина (последний, как и Шишкин, признал вину).

Шишкин, выступая следом, подтвердил: “Я сразу начал сотрудничать с органами предварительного следствия и оперативными сотрудниками. Помогаю в выявлении лиц, которые скрылись за пределами РФ. Готов и буду давать показания на других участников в суде”.

Антифашист Шишкин, владелец собственного бизнеса, был задержан 25 января прошлого года и два дня спустя арестован. На суд об аресте Шишкина доставили сильно избитым. Между тем о пытках он никогда не заявлял. В деле есть объяснение, написанное политзеком вскоре после задержания на имя начальника УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Александра Родионова. В этой бумаге утверждается, будто все травмы антифашист получил во время занятий смешанными единоборствами в клубе.

Уже после подачи Шишкиным объяснения его направили на медосвидетельствование. Медики обнаружили у него перелом нижней стенки глазницы, а также множество гематом и ссадин.

5 февраля 2018-го региональная ОНК опубликовала отчет по итогам двух освидетельствований Шишкина, первое из которых было проведено 27 января после суда о мере пресечения, а другой – 2 февраля при посещении политзека в СИЗО “Шпалерная”. При осмотрах Шишкина на его теле среди прочего были обнаружены повреждения, которые в медицинской карте охарактеризованы как ушибы, однако в действительности, подчеркивали общественники, представляют собой ожоги от ударов током. Также у политзека зафиксировали огромную гематому на треть бедра.

Жестоким пыткам после задержания подвергался и Филинков. Как и Шишкин, он дал признательные показания. Однако уже вскоре после ареста Филинков от этих показаний отказался и теперь настаивает на своей невиновности.