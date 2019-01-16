Среда, 16 января 2019

Администрация Facebook удалила в самой соцсети и Инстаграме 512 аккаунтов, связанных с российским пропагандистским агентством Sputnik и “Агентством интернет-исследований” олигарха Евгения Пригожина. Об этом сообщил начальник службы кибербезопасности Facebook Натэньел Гляйхер.

В Facebook отметили, что претензии вызвало не содержание публикаций, а то, что пропагандисты вводили читателей в заблуждение, позиционируя свои ресурсы как независимые.

С пропагандистами Sputnik оказались связаны 289 страниц и 75 пабликов, которые управлялись из России, стран СНГ и ближнего зарубежья, в частности Румынии. Суммарное число подписчиков этих ресурсов составляло около 790 тысяч пользователей. С октября 2013 года эти страницы опубликовали в Фейсбуке рекламу на общую сумму 135 тысяч долларов. С августа 2015-го администраторами было инициировано около 190 мероприятий, которые привлекли внимание почти 1200 пользователей.

Паблики позиционировали себя как независимые новостные страницы, освещающие широкий круг тем – от погоды и путешествий до политики и экономики. Некоторые из ресурсов часто помещали публикации, направленные против НАТО, а также активно освещали протесты и коррупцию (как можно заключить из контекста, в западных странах).

В качестве иллюстраций Facebook привел ряд скриншотов записей. Все они представляют собой репосты публикаций Sputnik на разных языках.

Связанными с “Агентством интернет-исследований”, известном как “фабрика троллей” (по другим данным, “фабрика троллей” – лишь одно из подразделений этой структуры), были признаны 26 страниц, 77 пабликов, 4 группы, а также 41 аккаунт в Инстаграме. У ресурсов в Фейсбуке было в сумме около 180 тысяч подписчиков, в Инстаграме – более 55 тысяч. С января прошлого года администраторы пабликов потратили на рекламу в обоих сервисах около 25 тысяч долларов.

Все эти аккаунты управлялись с Украины. В них помещались репосты украинских новостей, в частности об акциях протеста, НАТО и санитарных условиях в школах. Администраторы большинства ресурсов позиционировали себя как граждане Украины.

Между тем, проанализировав ряд технических нюансов, администрация Facebook установила, что эти паблики схожи с ранее удаленными российскими ресурсами, в том числе ресурсами “Агентства интернет-исследований”, которые вели пропаганду в преддверии прошлогодних ротационных выборов в Конгресс США.

Sputnik в своем комментарии заявил, что Facebook заблокировал семь страниц редакций в странах ближнего зарубежья. “Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура”, – заметили пропагандисты.