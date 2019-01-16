Среда, 16 января 2019

Секс-работница Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), ее партнер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и еще двое лиц, высланные вместе с Рыбкой и Лесли из Таиланда, задержаны полицией сразу по прилете в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает The Bell.

По информации издания, задержанным намереваются вменить часть 2 статьи 240 УК (вовлечение в занятие проституцией), предусматривающую до шести лет колонии.

На паспортном контроле пассажиров рейса из Бангкока встречали около семи силовиков в гражданском с удостоверениями МВД. Примерно 10 прибывшим оперативники предложили проследовать с ними в отдельное помещение в здании терминала. В итоге, однако, всех, за исключением Рыбки, Лесли и еще двоих, отпустили.

В начале февраля 2018 года Рыбка оказалась в центре скандала после публикации Фондом борьбы с коррупцией фильма-расследования об отдыхе тогдашнего вице-премьера Сергея Приходько на яхте олигарха Олега Дерипаски. Расследование основывалось в частности на фотографиях, которые Рыбка поместила в своих аккаунтах в соцсетях.

Дерипаска подал иск к Рыбке и Лесли, обвинив их в разглашении информации о его частной жизни. 9 июля судья Усть-Лабинского райсуда Кубани Александр Колойда взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей.

Между тем еще в конце февраля Рыбку, Лесли и еще восемь граждан России и Белоруссии задержали на острове Ко-Ланта в Таиланде во время организованного ими “секс-семинара” и отправили в тюрьму. Наряду с проведением “семинара” большинству вменили также нелегальную трудовую деятельность.

Арестованные попросили политического убежища в США, обещая раскрыть информацию об участии депутатов Госдумы во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. Однако Госдепартамент в начале марта заверил, что помогать Рыбке не будет.

В апреле суд в Паттайе оправдал Рыбку, Лесли и еще семерых арестованных по эпизоду нелегальной трудовой деятельности за недоказанностью обвинения. В деле остался лишь эпизод секс-тренинга, который инкриминировали восьмерым из 10 задержанных в феврале.

15 января нынешнего года всех фигурантов приговорили к срокам, уже отбытым в тюрьме до приговора, и постановили их депортировать. Подсудимые признали вину.

В четверг Рыбку, Лесли и еще пятерых осужденных препроводили в аэропорт из спецприемника для иностранцев в Бангкоке и посадили на регулярный рейс в Москву. Восьмого фигуранта дела предполагается депортировать 21 января.

При этом сообщалось, что граждан Белоруссии, к которым относится и Рыбка, по прилете в Москву должны отправить в Минск.