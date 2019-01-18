Пятница, 18 января 2019

Координатор “Открытой России” во Пскове Лия Милушкина и ее муж, активист местного штаба Алексея Навального Артем Милушкин, задержанные по делу о наркоторговле, объявили голодовку. Об этом поздно вечером в четверг сообщила “Псковская губерния” со ссылкой на Владимира Данилова, адвоката Артема Милушкина.

Активистов задержали около полуночи 17 января в их доме под Псковом. Полицейские из управления контроля за оборотом наркотиков проникли в дом, выбив окна и двери, и схватили супругов на глазах двух малолетних детей. Около часа ночи детей забрала бабушка. При обыске в доме не было найдено ничего, что бы заинтересовало силовиков.

В райотделе полиции задержанным предъявили обвинение по пункту “г” части 4 статьи 228.1 УК (сбыт наркотиков в крупном размере). Эта норма предусматривает от 10 до 20 лет колонии. По информации “Псковской губернии”, речь идет о сбыте амфетамина.

Оба супруга отказались признать вину и давать показания. Суд о мере пресечения Артему Милушкину назначен на 11:00 пятницы, о мере пресечения его жене – на 11:40. Как отмечает издание, есть надежда, что Лию Милушкину отправят под домашний арест, учитывая наличие двух детей и медицинские показания.

Адвокат Данилов отмечал, что вопрос, брать ли у задержанных смывы с рук, полицейские на момент его визита к клиенту еще не решили.

В декабре прошлого года Артем Милушкин сообщал, что оперативники угрозыска ведут за ним слежку. Месяцем раньше, 4 ноября, активиста задержали по дороге на организованный им митинг против полицейского произвола и коррупции. Незнакомцы в гражданском схватили его и пытались заковать в наручники.

Один из силовиков, рассказывал активист, тогда пригрозил подбросить ему наркотики. “Я всем скажу, чтобы тебя теперь только так принимали, – заверил полицейский. – И в следующий раз у тебя будет десяток граммов на кармане”.