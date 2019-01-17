Четверг, 17 января 2019

Mail.Ru Group, владелец “Вконтакте”, поддержала законопроект о тотальном контроле интернет-трафика, предусматривающий техническую возможность отключения России от глобальной Сети. Как в четверг передало RNS, такое заявление на расширенном заседании Госдумы сделал вице-президент и техдиректор корпорации Владимир Габриелян.

“Данный законопроект должен быть поддержан по той причине, что если все угрозы, против которых он направлен, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с интернетом, – пояснил топ-менеджер Mail.Ru. – Даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно”.

Габриелян, однако, оговорился, что в части, касающейся маршрутизации трафика, закон должен применяться только в чрезвычайных ситуациях.

Более обтекаемо высказался директор по развитию сетевой инфраструктуры “Яндекса” Алексей Соколов. По его словам, законопроект “вовремя направлен на защиту российского сегмента сети Интернет”, однако нуждается в серьезной доработке, в том числе в части определения угроз и составления плана противодействия им.

Документ был внесен в Госдуму 14 декабря прошлого года председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом, его первым замом Людмилой Боковой и депутатом Госдумы от ЛДПР Андреем Луговым. В “Роскомсвободе” целью законопроекта назвали создание “глобального российского цензурного файрвола”.

Рабочая группа “Связь и IT” экспертного совета при правительстве раскритиковала инициативу, указав в частности, что в случае принятия закона его реализация потребует 134 миллиардов рублей в год. На прошлой неделе The Bell сообщил, что отрицательный отзыв на законопроект в правительство передали и эксперты “Цифровой экономики” – организации, в числе учредителей которой присутствуют как раз Mail.Ru Group и “Яндекс”.